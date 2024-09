Úgy láttam, hogy az első félidő kiegyenlített volt mind a két csapat részéről, itt is és ott is megvoltak a gólszerzési lehetőségek, de nálunk a kapu előtt nüanszok hiányoztak, nem voltunk elég élesek az akciók végén, ezt próbáltuk a második félidőben megváltoztatni. Alapvetően jól reagáltunk arra, hogy az ellenfél nyomás alá helyezett minket.

Ahogy Dániában is megtapasztaltuk és elmondtam, az apróbb hibák megbosszulják magukat és így történt az első gólnál, amit kaptunk, aztán nem sokkal később újabb bosszantó hiba után tizenegyest kaptunk és kétgólos hátrányba kerültünk. Ezután nehéz helyzetbe kerültünk cseréltünk, olyan játékosok érkeztek, akik támadóbb futballt játszottak.

Megváltozott a meccs dinamikája a piros lapot követően és megrúgtuk azt a gólt, ami visszahozott minket a mérkőzésbe. Ezután ismét megváltozott a dinamikája a találkozónak, szabálytalankodtunk, amivel a hazaiak nyertek időt, ami pont nem kellett volna nekünk, így nem volt esélyünk a második gól belövésére." - kezdte a sajtótájékoztatót az Origo kérdésére válaszolva a Fradi edzője.

Ezt követően arra irányult a kérdés, mennyire lepte meg őket az ellenfél: "Őszintén nem sok mindenben okozott meglepetést az Anderlecht, talán abban, amit az elején láthattunk, hogy a jobb oldalon egy tipikus szélsőt alkalmaztak egy támadóbb felfogású játékos helyett. Aztán a második 45 percben feljebb helyezkedett a jobb szélső és több támadásban is részt vett így."

Végül az Origo kérdésére a holland-angol mester elmondta, mennyire volt elégedett azzal, amit a pályán látott:

"Ezeket a nemzetközi mérkőzéseket le kell játszanunk, hogy össze tudjuk őket hasonlítani, de én is és a fiúk is nagyon várták ezt a meccset. A félidőben mindenki nagyon magabiztos volt a játékában, abban, hogy megtalálja a társakat a pályán direkt passzokkal vagy második átadásokkal, Zachariassant, Kady-t, Rommenst vagy Abu Fanit az Anderlecht sorai között. De muszáj ezeket a helyzeteket ki is használni, hogy győzni tudjunk, mindenképpen fejlődnünk kell ebben." - zárta a sajtótájékoztatót Pascal Jansen.