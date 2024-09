Máté Csabától új korszakot várnak Debrecenben

A Debrecen támadójátéka eddig igencsak akadozott a bajnokságban – igaz, már Blagojevics menesztése után a megbízott edzőként irányító Dombi Tiborral három gólt is lőttek a debreceniek Zalaegerszegen. Dombi egyébként Máté Csaba érkezésével is maradt az edzői stáb tagja.

A Loki szurkolói a támadó focit preferálják, ennek szellemében próbálunk majd játszani, minél több helyzetet kialakítani és minél több gólt szerezni”

– ígérte az új tréner a bemutatkozó sajtóeseményén, amelyen azt is elmondta, hogy a nemzetközi kupaszereplés elérése a célja új csapatával.

Máté Csaba bemutatkozása tétmérkőzésen nem is sikerülhetett volna jobban, ugyanis a DVSC Dzsudzsák Balázs bombagóljának is köszönhetően 4-0-ra nyert Békéscsabán, így bejutott a Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé. Tény, hogy nehéz lenne messzemenő következtetéseket levonni a másodosztály alsó felében tanyázó csabaiak elleni kupameccsből, ám Máté Csaba taktikai elképzelései azért már most is látszódtak, hiszen a mezőnyfölényben játszó Loki többször is gyors támadásokkal operált a széleken, miközben hátul a védelem szervezetten működött, tehát vélhetően ez a felfogást igyekszik majd meghonosítani a jövőben.

Dzsudzsák Balázs és Dombi Tibor is kulcsfontosságú tagja lehet az edzőváltáson átesett Debrecennek

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

"Számomra ez egy vérbeli presztízsmeccs volt, hiszen amióta a Hajdúságban dolgozom, több új elemmel igyekeztem frissíteni a csapatjátékunkon, és ezekből többet viszont is láttam. A DVSC támadás-központú lesz az élvonalban, persze a védekezés megszervezése is lényeges, nehogy hátul gondok támadjanak" – mondta a meccs után Máté Csaba.

A Debrecen első öt mérkőzése az NB I 2024/25-ös szezonjában:

Győr-Debrecen 0-3

Kecskemét-Debrecen 1-1

Debrecen-Diósgyőr 0-1

Újpest-Debrecen 3-0

Debrecen-Zalaegerszeg 3-1

A Debrecen új trénere az élvonalban is rögtön egy presztízsmeccsen mutatkozhat be, ugyanis szombat este az újonc Nyíregyháza otthonába látogat az NB I keleti rangadóján. A találkozó azonban nem csak a két klub múltja és Máté Csaba debütálása miatt lesz kiemelkedő, hiszen a DVSC jelenleg csupán a nyolcadik helyen áll a tabellán, míg a Szpari a kiesést jelentő tizenegyediken, vagyis mindkét csapatnak égetően nagy szüksége lenne a három pontra. A kupában való továbbjutás viszont vélhetően nagy lendületet adhatott a debrecenieknek a derbire, ami túlzás nélkül az év meccse lesz számukra. Nem is meglepő, hogy már napokkal a meccs előtt minden jegy elkelt a vendégszektorba is, vagyis mintegy ezer debreceni drukker biztathatja majd a debrecenieket a Nyíregyháza Spartacus új stadionjában.