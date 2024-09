A 29 éves francia válogatott focistának júniusban járt le a szerződése az Juventusnál, az Európa-bajnokság után pedig ingyen igazolható lett, ugyanis nem fogadta el a torinói klub évi 8 millió eurós szerződéshosszabbítási ajánlatát.

Rabiot most csapatot keres, és könnyen lehet, hogy a Premier League-ben köthet ki, ugyanis a Manchester United és az Arsenal is élénken érdeklődik iránta. Állítólag a 29 éves középpályás az elmúlt napokban már tárgyalt a Vörös Ördögökkel, és a megegyezés is összejöhet, ugyanis csökkentette a fizetési igényeit.

Adrien Rabiot alapember volt az Eb-n a francia csapatban

Fotó: Anadolu via AFP/Ibrahim Ezzat

Azonban beszállt a harcba az Arsenal is, amely az utóbbi hetekben komoly bajba került. A nyáron igazolt Mikel Merino két hónapra kidőlt, míg a csapatkapitány Martin Ødegaard hét közben szenvedett súlyos bokasérülést a norvég válogatottban, így megcsappant a létszám az Arsenal középpályáján.

Rabiot tehát a Premier League-ben köthet ki, az üzletbe már csak ügynöke, egyben az édesanyja, Véronique Rabiot köphet bele. A francia középpályást korábban korszakos tehetségnek tartották, azonban a karrierje szempontjából sosem sikerült a legjobb döntést hoznia, ebben pedig többnyire az édesanyja volt a felbujtó.

2019 nyarán a bal lábas középpályás ingyen távozott a Paris Saint-Germaintől, és állítólag Barcelonában tárt karokkal várták volna. Rabiot azonban nem lett a katalán csapat játékosa, ugyanis túl magasak voltak a fizetési igényei. Vagyis nem neki, hanem az édesanyjának, aki az ügyeit intézi.

Véronique Rabiot-t sokan pénzéhes ügynöknek tartják

Fotó: AFP/Franck Fife

„A játékos ügynökeként dolgozó édesanyja gyakorlatilag árverést csinált a futballista eladásából.

Bevonta a Juventust, a Bayern Münchent és a Manchester Unitedot is, és az összegek egyre feljebb kúsztak. Ekkor tett a klub néhány lépést hátrafelé, mert a tárgyalások ilyesfajta manipulálása nem korrekt. Részünkről le van zárva az ügy

- idézte az AS a Barca egyik képviselőjét, aki elárulta, hogy Rabiot édesanyja, a tárgyalások utolsó szakaszában elképesztő prémiumokat és aláírási összegeket követelt.