Álomszerűen kezdett a címvédő Real Madrid, amely már az első perc végén megszerezte a vezetést, miután az idei Aranylabda legnagyobb esélyesének tartott Vinícius Junior passzát a csapatkapitányi karszalagot viselő Lucas Vázquez váltotta gólra. A spanyol játékos 55 másodperc után talált be, ami a spanyol bajnokság 2024/25-ös idényének eddigi leggyorsabb találata. Érdekesség, hogy a Real ennél gyorsabb gólt legutóbb 2018 februárjában szerzett, és akkor is éppen Vázquez volt eredményes, aki 49 másodperc után vette be a Real Sociedad kapuját.

Kylian Mbappét választották a meccs legjobbjának

Fotó: AFP

Carlo Ancelotti együttese egyértelműen fölényben játszott, de a vezetés birtokában visszavett az iramból. A 22. percben úgy tűnt, egy káprázatos akció végén tovább növeli előnyét a Real, de Mbappé gólját les miatt érvénytelenítették. A világbajnok francia támadó aztán a 40. percben már szabályos gólt lőtt, miután Jude Bellinghammel játszott össze. Mbappé gólját 26 passz előzte meg – ez a La Liga idei szezonjában a legmagasabb ilyen mutatója.

A második félidőt is megnyomta a házigazda, a 48. percben Rodrygo tört be a tizenhatoson belülre, majd könnyűszerrel lefutotta védőjét és a kapus lábai között a rövid alsóba lőtt. A folytatásban kissé belealudt a meccsbe Carlo Ancelotti együttese, az Alavés pedig a hajrában előbb kapufát lőtt, majd Benavidez és Kike Garcia 85., illetve 86. percben szerzett góljaival visszajött a meccsbe. Az utolsó percekre vérszemet kaptak a vendég csapat játékosai, a levegőben lógott akár az egyenlítés lehetősége is, de végül az eredmény már nem változott.

A címvédő Real Madrid sikerével egy pontra megközelítette a listavezető Barcelonát, igaz a katalánok egy meccsel kevesebbet játszottak.

Eredmény, La Liga, 7. forduló:

Real Madrid - Alavés 3-2 (2-0)

gól: Vázquez (1.), Mbappé (40.), Rodrygo (48.), illetve Benavidez (85.), Kike garcia (86.)