A 16. percben szerzett előnyt a Manchester United, Marcus Rashford egy hosszú indítás után két védőt is becsapva tört be a 16-oson belülre, majd magabiztosan lőtt a kapu jobb oldalába. A 35. percben Antonyt sodorta el a 16-oson belül a Barnsley kapusa, a büntetőt pedig a sértett gólra is váltotta. A szünet előtt is tudta még növelni előnyét Erik ten Hag együttese, Rashford cselsorozata után Alejandro Garnacho elé került a labda, az argentin szélső pedig lecsapott a lehetőségre és spiccel a bal alsó sarokba rúgta a labdát.

Garnacho és Rashford is gólt lőtt a Barnsley ellen

Fotó: AFP or licensors

A második félidőt is Garnacho-góllal kezdte a United, majd az argentin kiugratásából Rashford is lőtt egy újabb gólt.

A hazai csapat ezzek után sem állt le, a hajrában még Christian Eriksen kétszer is eredményes volt, a dán középpályás előbb Bruno Fernandes okos passza után lőtt közelről a rövidbe, majd a 16-os vonaláról tekert a jobb alsóba.

A Manchester United könnyedén nyert 7-0-ra, ezzel bejutott a legjobb 16 közé az angol Ligakupában.

