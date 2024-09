A Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurt korábbi védője 2022 nyarán, mindössze 29 évesen fejezte be profi pályafutását, ami után szülővárosa csapatához, az osztrák ötödosztályban vitézkedő SGA Sirnitzhez igazolt. Tavaly nyár óta az edzői szerepet is Hinteregger tölti be, de eddig nem sok oka volt az örömre. Legutóbb az ASKÖ Mittlern ellen egy utolsó percben kapott góllal kaptak ki otthon 4-3-ra, ami után a 32 éves osztrák játékos-edző összetűzésbe került a rivális csapat egyik szurkolójával, s miután nem tudta fékezni az indulatait, nemes egyszerűséggel fellökte a drukkert.

Martin Hinteregger egy osztrák amatőr meccsen okozott botrányt

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az incidensről felvétel is készült, amelyen látható, amint Hintergger teljesen nyugodtan odasétál a pálya szélén esernyővel álldogáló férfihez és erőteljesen a földre löki.

Az eset után a vendég csapat megerősítette, hogy az áldozat feljelentést tett a rendőrségen, így most testi sértés gyanúja miatt folyik nyomozás Hinteregger ellen.

"Az áldozatfizikai bántalmazás miatt feljelentést tett a rendőrségen, és a labdarúgó-szövetségnél is bepanaszolta.

A futball szenvedélyes sport, de egy tapasztalt, korábbi profi játékos nem hagyhatja, hogy elragadják az érzelmek. Egy edző nem csinálhat ilyesmit, függetlenül attól, hogy Hintereggernek hívják vagy másnak. A tettéért felelősséget kell vállalnia"

– írta az ASKÖ.

A Kleine Zeitung és a Kronen Zeitung információra hivatkozva a német Bild megerősítette, hogy a botrány miatt a korábbi 67-szeres osztrák válogatott játékost határozatlan időre eltiltotta a Karintiai Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága. Az üggyel kapcsolatban egyelőre sem Hinteregger, sem a klubja nem reagált.

Hinteregger 2019-ben igazolt az Eintrachthoz, ahol 138 alkalommal lépett pályára és 14 gólt szerzett, 2022-ben pedig Európa-ligát nyert a csapattal. Korábban játszott még a Red Bull Salzburgban, a Borussia Mönchengladbachban és az FC Augsburgban is. Az osztrák válogatottban 67-szer szerepelt, a 2016-os és a 2020-as Európa-bajnokságon is tagja volt a csapatnak, amelynek színeiben összesen négy gólt szerzett.