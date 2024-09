A Fratton Park közönsége döbbenten figyelhette, amint a vendégek a 31. percben megszerezték a vezetést a hazai védők hathatós közreműködésével.

Zak Swanson (b) sem értette, hogyan szerezettek ennyire szerencsétlen öngólt

Fotó: NurPhoto via AFP

Egy szép, rövid passzos támadás után a Sunderland csatára, Eliezer Mayenda lőtt kapura, ám Will Norris bravúrral védte a közeli lövést, majd pánikhelyzetben a kapusról kipattanó labdát Jordan Williams próbálta meg kivágni az ötös vonaláról, de pechjére éppen a csapattársát, az Arsenalban nevelkedett Zak Swansont bombázta telibe, akinek a mellkasáról védhetetlenül pattant a labda a Portsmouth kapujába.

A Sunderland aztán a második játékrész elején öt perc alatt eldöntötte a három pont sorsát, így még az is belefért a vendégeknek, hogy a 91. percben ők is összehoztak egy öngólt. Callum Styles korábbi csapata így negyedszer is nyert és két ponttal vezeti az angol másosztályt a magyar válogatott középpályás jelenlegi együttese, a West Bromwich Albion előtt