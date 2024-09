George Ilenikhena döntötte el a meccset

Fotó: Miguel MEDINA / AFP

„Örülök hogy sikerült az első Bajnokok Ligája-mérkőzésemet lejátszani és gólt szerezni. Csúcsjátékosok ellen, igazi topcsapat ellen játszottunk, Európa egyik legjobbja ellen. Világos játéktervünk volt, és tiszteletben tartottuk azt. Tudtuk, hogy gondot okozhatunk nekik, és örülünk a győzelemnek. Reméljük, hogy így tudjuk folytatni. Már az is egy álom volt, hogy a Bajnokok Ligájában játszhassak, de az, hogy hazai közönség előtt gólt szerezhettem és segíthettem a csapatnak, ennyi szurkoló előtt, az még nagyobb örömöt jelent számomra. Egész egyszerűen varázslatos volt. Tudtuk, hogy egy olyan csapat, mint a Barcelona bármelyik pillanatban dönthet, ezért figyeltünk azokra az apró részletekre” – mondta Maghnes Akliouche, aki a Monaco első gólját szerezte.

Hansi Flick, a Barcelona edzője érthetően nem volt ennyire vidám. A német edző szerint Eric García korai piros lapja volt a fordulópont a meccsen, de szerinte így sem lehet gond a továbbjutással. Ez volt Flick első veresége a Barcelona edzőjeként.

Flick vezetésével előszö kapot ki a Barcelona

Foó:Miguel MEDINA / AFP

„Lamine gólja visszahozott minket 1-1-re és ezt követően is voltak lehetőségeink. A végén próbáltunk meccsben maradni, de a Monaco rengeteg gyors játékost hozott be. Nem volt könnyű védekezni. A piros lap után teljesen megváltozott a játék. A pozitívum, hogy megpróbáltunk csapatként védekezni és csapatként támadni. Voltak lehetőségeink, de megérdemelték a 2-1-et, így ezt el kell fogadnunk. Nem aggódom a folytatást illetően, ezt elmondtam az öltözőben is, mert egy kicsit csalódottak voltak. A kiállítás teljesen megváltoztatta az elképzelésünket, a meccstervünket, de előfordul az ilyesmi. Úgy gondolom, elég erősek vagyunk ahhoz, hogy jók legyünk a Bajnokok Ligájában és messzire jussunk. Hét meccsünk van, és úgy gondolom, sok meccset meg fogunk még nyerni” – mondta Flick.