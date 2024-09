A 2023/24-es szezonnak a Bayer Leverkusen volt a csodacsapata, ugyanis Xabi Alonso együttese veretlenül nyerte meg a Bundesligát, mellette pedig a Német Kupát is behúzta, az Európa-ligában pedig a döntőig menetelt. A gyógyszergyári csapat elképesztő sorozata augusztus végén szakadt meg, akkor a Gulácsi Péterrel felálló RB Leipzig tudta 3-2-re legyőzni a Leverkusent, amely így 35 veretlenül lejátszott meccs után kapott ki a Bundesligában. A lipcseiek elleni vereség után a Leverkusen kiütötte a Hoffenheimet, így a német csapat remek formában várhatta a holland Feyenoord elleni találkozót, és most már a veretlenségi sorozat terhe is lekerült az együttesről.

A Leverkusen több mint egy évig veretlen volt a Bundesligában

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A holland csapat óriási változáson ment át a nyáron, ugyanis kulcsemberek távoztak, ráadásul a csapat sikeredzője, Arne Slot váltotta Jürgen Kloppot a Liverpool kispadján. A Feyenoord az idei szezonban négy bajnokiból csak egyet tudott megnyerni, így egyértelműen a Leverkusen volt a meccs esélyese.

A német csapat remekül kezdte a találkozót és már az 5. percben megszerezte a vezetést. Az agresszív letámadás eredményeként Robert Andrich szerzett labdát, amit Florian Wirtz kapott meg, a német válogatott támadó kapura tört, majd 16 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (0-1).

A bekapott gól után a Feyenoord átvette a játék irányítását, több nagy helyzetet is kidolgozott, de egyenlíteni nem tudott, a Leverkusen pedig a 30. percben egy elképesztő góllal növelni tudta az előnyét.

Victor Boniface egy elképesztően trükkös passzal indította a jobb szélen felfutó Jeremie Frimpongot, a holland szélső középre tette a labdát, amit a spanyol Európa-bajnok Alejandro Grimaldo közelről a hálóba passzolt (0-2).

Ezt követően a német csapat lendületben maradt, a 36. percben pedig el is döntötte a meccset. Egy gyors kontratámadás után Frimpong futott el a jobb szélen, majd középre tekert az érkező Wirtznek, aki kapásból a kapuba belsőzte a labdát (0-3).