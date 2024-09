Ezen a héten rendkívüli módon kedden, szerdán és csütörtökön is rendeznek BL-meccseket, Szoboszlai Dominikék már rögtön az első napon a Milan otthonában szerepelnek, szerdán pedig sor kerül a 2023-as döntő „visszavágójára” is, amikor a Manchester City az Internazionalét fogadja. Az oddsok alapján egyébként a Manchester City most is a legesélyesebbnek számít a végső győzelemre, megelőzve a címvédő Real Madridot, valamint az Arsenalt, a Bayern Münchent, a Barcelonát és a Liverpoolt is.

