A La Liga 6. fordulójának vasárnapi játéknapján a Barcelona hiába nyert 5-1-re a Villarreal otthonában, Hansi Flick vezetőedző csapata minden bizonnyal a teljes szezonra elveszítette Marc-André ter Stegent. A német válogatott kapus súlyos sérülést szenvedett: a jobb térdkalácsában szakadt el az ín, abban a térdében, amelyet már korábban kétszer is megműtöttek. A műtéten már átesett Ter Stegen mögött eddig Iñaki Peña és Ander Astralaga volt rendre a két kapus, a német játékos sérülésével pedig a Barcelona Yaakobishvili Áront is meghívta a felnőtt keretbe. Eddig csak az volt biztos, hogy a magyar utánpótlás-válogatott kapus a katalán csapattal edz, szerdán délután azonban hivatalos lett, hogy Yaakobishvili ott lesz a Getafe elleni, szerda este 21 órakor kezdődő bajnokin a 23 fős meccskeretben is.

Yaakobishvili Áron minden bizonnyal a kispadon ül majd a Barcelona Getafe elleni spanyol bajnokiján

Fotó: NurPhoto via AFP / Jose Breton / NurPhoto

Yaakobishvili Áron is szerepel a Barcelona meccskeretében

A Barcelona jelezte, hogy a Getafe elleni keretből Ter Stegen mellett Dani Olmo, Fermín López, Gavi, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Andreas Christensen és Marc Bernal is kimaradt. A spanyol bajnokságot hat forduló után százszázalékos teljesítménnyel vezető katalán klub a sajtóhírek szerint az eredetileg már visszavonult

Wojciech Szczesny-t szeretné leigazolni, hogy ő legyen Ter Stegen sérülése alatt a csapat első számú kapusa.

Amennyiben ez megtörténik, a Bajnokok Ligája ligaszakaszában a lengyel kapus így sem játszhatna, de a hazai sorozatokban és az esetleges BL-tavaszon már ő védhetne.

A georgiai származású, de Budapesten született 18 éves, Yaakobishvili Áron 2018-ban került a katalán klubhoz, amelynek jellemzően a harmadik számú, korosztályos (U19-es) csapatában véd. Jelenlegi szerződése jövő nyárig szól. Testvére, Antal szintén Spanyolországban, a Bajnokok Ligája-résztvevő Girona együttesében szerepel.

