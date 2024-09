A sokáig lesajnált Európa-liga a Konferencia-liga életre hívásával elnyerte az őt megillető tiszteletet, most már egyre kevesebb olyan csapat van, amelyik úgy fut neki a kupaidénynek, hogy "csak" az EL-t sikerült elérni. A bajnoki táblán szerepelni most már igazi sikernek számít, nem beszélve a végső győzelemről, ami nem csak azért lesz értékes, mert a sorozatot megnyerő csapat a következő idényben biztos BL-indulónak mondhatja magát, hanem azért is, mert ehhez BL-szintű sztárcsapatok garmadáját kell legyőzni.

Bármi is folyik az Old Traffordon, azért a Manchester United még mindig sztárcsapat sztárjátékosokkal

Fotó: AFP

Lássuk, akkor, hogy kiktől és milyen csapatoktól lesz igazán színvonalas az Európa-liga idei kiírása, melynek döntőjét 2025. május 21-én rendezik az Athletic Bilbao otthonában, a San Mamés stadionban.

BL-szintű sztárcsapatok

Csak ebben is sokszor leírtuk már ezt a szókapcsolatot, de nem lehet másként jellemezni a mezőny első harmadát, amely csupa olyan együttest vonultat fel, amelyik többé-kevésbé rendszeres szereplője a Bajnokok Ligájának. Azt már a sorsolás előtt tudni lehetett az új szabályok miatt, hogy miután az első kalaposok is kapnak a legjobbak, azaz a top nyolc közül két-két ellenfelet, óriási csaták lesznek hétről hétre. A tét ugyanis nem lesz kicsi, az összesített tabella legjobb nyolc csapata egyenesen bejut a 16 közé, míg a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcot vívnak ugyanezért. Márpedig kinek lenne szüksége - csak a példa kedvéért - egy Real Sociedad elleni párharcra. Már a szurkolókon és az UEFA-n kívül persze...

A fenti képen látható a teljes, 36 csapatos mezőny, lehet böngészni, és ámulni, hogy micsoda felhozatal van az Európa-ligában. De most már akkor térjünk rá a meccsekre!

Angol, spanyol, olasz csapatok egymás ellen

Az Európa-liga állandó győztese, a hétszeres bajnok spanyol Sevilla most nincs a mezőnyben, miután az előző idénybe régen látott módon múlta alul magát és csak 14. lett a La Ligában. Ott van viszont a 2020-21-es kiírás győztese, a német Eintracht Frankfurt, amelyik az utolsó játéknapon a 2023-as döntőt a Puskás Arénában elbukó AS Roma vendége lesz. Ráadásul a német csapat keretében találunk egy magyar focistát is, hiszen az évek óta a klub akadémiáján nevelkedő Fenyő Noah bekerült az EL-keretbe. Hátha tavasszal már Lisztes Krisztián neve is szerepel a listán.