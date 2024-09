Dél-Amerikában nem szokatlan a verekedés a szurkolók között, olykor veszélyes eszközök is előkerülnek, a hírek szerint ez most is így volt.

Atletico Nacional-Junior az éketükért menekültek a szurkolók

Fotó: X

Ezúttal péntek éjjel az Atletico Nacional-Junior találkozó szakadt félbe,

amikor a lelátón összeverekedett a két szurkolótábor. Igazi tömegjeleneteket láthatunk a videón, több százan benne lehettek a balhéban,

amikor a hazai Nacional már 2-0-ra vezetett, Roman és Hinestroza találatával. Utóbbit az 53. percben szerezte a kolumbiai focista, ekkor szabadult el a pokol.

A esta hora en el Atanasio, lamentable pic.twitter.com/KzyT1UTeT4 — Fede Aguirre (@fedeaguirre13) September 27, 2024

A játékvezető úgy döntött, hogy ilyen körülmények között - sokan a pályára is bementek - nem lehet folytatni a meccset,

amit félbe is szakított az 54. percben.

Néhány percnyi várakozás után a bíró, Nolberto Ararat úgy döntött, hogy véglegesen felfüggeszti a medellíni összecsapást, amelynek a folytatásáról később dönt a szövetség.