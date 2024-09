A német futball egyik legsikeresebb és legnagyobb klubja, a Schalke 04 évek óta csak árnyéka önmagának, az előző idényben élet-halál harcot vívott a bennmaradásért a másodosztályban. A gelsenkircheni együttes az idei szezonban is csak szenved a Bundesliga 2-ben, és nagyon úgy tűnik, ezúttal is a kiesés ellen kell küzdenie. A hétszeres bajnok és ötszörös Német Kupa-győztes csapatnál Karel Geraerts edzőt és Marc Wilmots sportigazgatót is elküldték, majd ideiglenesen Jakob Fimpelt nevezték ki, de hosszabb távon mindenképpen új vezetőedzővel képzelik el a folytatást.

Így merült fel a lehetséges jelöltek között a Hertha BSC-t korábban többször is irányító Dárdai Pál neve, akit a 90min.com nemzetközi futballportál német kiadása dicsérő szavakkal illetett.

Dárdai Pál a Schalke edzője lehet?

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Dárdai Pál a Herthánál bebizonyította, hogy sikeres tud lenni egy tradicionális klubnál, ahol nehéz körülmények között tapasztalt és fiatal játékosok elegyével kell dolgozni. A sportszakmai szempontok mellett személyiségével is jól illene a Schalkéhoz.

A Herthától való újabb távozása óta Dárdai jelenleg állás nélküli edző" - írta meg a Magyar Nemzet, miként jellemezték a 48 éves szakembert.

A hírek szerint többek között a Bayern München korábbi edzője, Niko Kovac is ott van a jelöltek között, továbbá esélyes lehet még a posztra a Real Madrid legendás csatára, Raúl, aki 2010 és 2012 között volt a Schalke játékosa.

A gelsenkircheni csapat hat forduló után mindössze 4 pontot gyűjtve az osztályozót érő 16. helyen áll a 18 csapatos másodosztályban.

