A találkozó előtt az előző szezonért megkapott Aranycipőt a müncheni közönségnek megmutató Harry Kane a 38. percben büntetőből volt eredményes. Az angol csatár ezzel már a második szezonja legelején elérte azt, hogy mind a 17 Bundesliga-csapat ellen betalált, aki ellen pályára lépett. A Bayern München végül 2-0-ra győzött, miután a rekordot jelentő 710. Bayern-meccsén játszó Thomas Müller is gólt lőtt a 78. percben – tehát sorozatban a 16. szezonjában is betalált a német csatár. Sallai Roland a 63. percben állt be csereként a vendég Freiburgba, amely a hosszabbításban büntetőt hibázott.

A Bayern München csatára, Harry Kane már mind a 17 Bundesliga-csapat ellen szerzett gólt, aki ellen játszott

Fotó: LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP

A német bajnokság másik vasárnapi mérkőzésén a Konferencia-liga-főtáblás Heidenheim odahaza ütötte ki az Augsburgot, ezzel a szintén hatpontos Bayernnél és Lipcsénél is jobb gólkülönbsége miatt az első helyen áll. Az első gólt a klubban a Bayerntől kölcsönben futballozó Paul Wanner szerezte tizenegyesből, a 18 éves focista a Bundesliga történetének legfiatalabb tizenegyes-értékesítője, és legfiatalabb olyan játékosa lett, aki az első két fordulóban egyaránt betalált.

Bundesliga, 2. forduló, vasárnapi eredmények:

Heidenheim-Augsburg 4-0 (2-0)

Bayern München-Freiburg 2-0 (1-0)

