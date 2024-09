A 35 meccses Bundesliga-veretlenségét a Leipzig ellen elveszítő, a Bajnokok Ligája-főtáblát kiütéses sikerrel kezdő Leverkusen már az ötödik percben hátrányba került egy öngóllal, de Xabi Alonso együttese Florian Wirtz és Jonathan Tah góljaival fél óra alatt megfordította a meccset. Az első félidő vége viszont a Wolfsburgé volt, a vendégek Sebastiaan Bornauw és Mattias Svanberg találatai után 3-2-es előnnyel vonulhattak a szünetre.

Rendkívül fordulatosan alakult a Bayer Leverkusen és a Wolfsburg Bundesliga-meccse

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A fordulás után aztán Piero Hincapié hamar egyenlíteni tudott egy fejesből, így 3-3-ra alakította az állást. A Leverkusennek ezután hiába akadtak nagy ziccerei és kapufái is, sokáig nem tudott újabb gólt szerezni; miközben a meccset Yannick Gerhardt durva szabálytalansága miatt emberhátrányban befejező Wolfsburg egy olyan helyzetet is kihagyott, amikor a kint álló Lukas Hradecky felett a kapu mellé emelték a labdát.

Aztán viszont jött a 93. perc, és a csereként beállt Victor Boniface megnyerte a meccset a gyógyszergyáriaknak

– mint ahogyan az előző idényben is sokszor, úgy most is a hosszabbításban győzött tehát a Leverkusen.

Dárdai Pál 18 éves, tavaly a német U17-es válogatottal Európa-bajnoki címet szerző fia, Dárdai Bence ezúttal sem kapott szerepet Ralph Hasenhüttl vezetőedzőtől, a focista a Wolfsburg eddigi négy bajnokijából egyszer állt be csereként.

A német bajnokságban, négy forduló után ezzel az eredménnyel a Leverkusen 9, a Wolfsburg 3 ponttal áll.

Bundesliga, 4. forduló:

Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg 4-3 (2-3)

vasárnap játsszák még:

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund 17.30

St. Pauli – RB Leipzig 19.30

korábban játszották:

FC Augsburg – FSV Mainz 2-3 (1-2)

1. FC Heidenheim – SC Freiburg 0-3 (0-0)

VfL Bochum – Holstein Kiel 2-2 (2-1)

Union Berlin – TSG 1899 Hoffenheim 2-1 (2-0)

Werder Bremen – Bayern München 0-5 (0-2)

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach 2-0 (1-0)

