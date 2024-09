Az óceániai focivébé-selejtezők itt, Európában kevés ember fantáziáját mozgatják meg. Voltaképpen ennek a sorozatnak csak a vége az érdekes, de azzal, hogy a FIFA 2026-ban 48 csapatra emelte a vb-résztvevők létszámát, most még érdekesebb lett. Ez lesz ugyanis az első olyan világbajnokság, amelyre Óceániából egy csapat biztosan kijut. És ez volt az a hétvége, amikor egy csodaedző visszatért egykori sikerei színhelyére.

Thomas Rongen, Amerikai Szamoa csodaedzője

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2023 Getty Images

Nem volt ez mindig így, sőt, eddig egyáltalán nem volt így. Korábban ugyanis ennek a zónának a győztese interkontinentális pótselejtezőt játszott a vb-re jutásért. Most annyiban lesz más a helyzet, hogy az itteni döntő második helyezettje játssza le ezt a "pótmérkőzést", mivel a döntő győztese kijut a vb-re.

Az erőviszonyokat tekintve erre Új-Zélandnak lesz a legnagyobb esélye.

Ne feledjük, hogy a térségből Ausztrália már korábban távozott, az ausztrál csapat átkérte magát a FIFA ázsiai zónájába és ott küzd a kijutásért.

A csodaedző visszatér

Az óceániai vb-selejtezők első fordulóját (gyakorlatilag az előselejtezőt) a múlt hét végén rendezték meg Szamoa szigetén, a fővárosban, Apiában. Szamoa ebben az esetben nem összekeverendő Amerikai Szamoával. Utóbbi az az ország, amelynek válogatottjáról egy nagyon népszerű mozifilm is készült. A film idehaza a Győztes gól címmel futott és 2023-ban készült. A banális sztori a világ talán leggyengébb labdarúgó-válogatottjának történetét dolgozta fel.

Amerikai Szamoa csapata 2001. április 11-én az ausztráliai Coffs Harbourban 31-0-s vereséget szenvedett az ausztrál csapattól vb-selejtezőn.

E döbbenetes vereség után a FIFA belátta, hogy ez így nem mehet tovább és ekkor vezette be a térségben az előselejtező intézményét. Maga a film amúgy a 2014-es vb-re történő selejtezőt örökítette meg, s a történet 2011-ben indult, amikor Amerikai Szamoa igazi focicsodát élhetett át, mert előbb Tonga, majd a Cook-szigetek ellen is nyerni tudott, ráadásul tétmeccseken, vb-selejtezőkön. S mindez ugyanúgy Apiában történt, ahol a mostani hét végén is zajlottak az események.