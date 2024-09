Norvégia válogatottja szombaton Kazahsztán otthonában kezdi meg a szereplést a Nemzetek Ligája sorozatban, a sorozat B divíziójának 3-as csoportjában még Ausztria és Szlovénia szerepel. A kazahok elleni találkozó előtt a doppingellenőrökkel is volt dolga a norvég válogatottnak, ám a rutinszerű vizsgálat helyett egy meglepő kérés érkezett a csapat felé: a hat, vizsgálni kívánt játékos neve között ugyanis két olyan is szerepelt, aki már évtizedekkel ezelőtt meghalt. Erling Haaland, Antonio Nusa és Jörgen Strand Larsen rendelkezésre állt, a sérülés miatt a válogatottba meghívót sem kapott Oscar Bobb iránti érdeklődés már furcsább volt, ám amikor Jörgen Juve and Einar Gundersen neve is a papíron állt, Stale Solbakken szövetségi kapitány megrökönyödött. Gundersen ugyanis 1962-ben, Juve pedig 1983-ban halt meg.

Stale Solbakken és Erling Haaland sem hittek a fülüknek a doppingellenőrök kérését hallva

Fotó: Javad Parsa / NTB / AFP

„Nem hittük el, amit mondtak, teljesen lefagytunk. Aztán felfogtuk, hogy ez teljesen komoly, úgyhogy felhívtuk a norvég antidopping-csoport vezetőségét.

Az első kérdésem az volt, hogy hol van a rejtett kamera?”

– mondta később, a sajtótájékoztatón Stale Solbakken.

A doppingellenőrök csak nevettek a norvég válogatottat érintő hibájukon

Mint kiderült, nem volt rejtett kamera, a norvég antidopping-csoport ugyanis a norvég válogatott történetének három legeredményesebb játékosát akarta felkeresni, csak nem számoltak azzal, hogy a 33 gólos Jörgen Juve és a 26 gólos Einar Gundersen a 31 gólos Erling Haalandtól eltérően már nincsenek az élők sorában. Halvor H. Byfuglien, a norvég antidopping-csoport vezetője így magyarázkodott a rejtélyes hiba után:

„A Norvég Labdarúgó-szövetség (NFF) általában mindig könnyen veszi a doppingellenőrzéseket, nyitottak és barátságosak, és a mostani esetet is humorosan fogták fel. Azon, hogy nagy hiba történt, nincs mit szépíteni. Nem teljesen tudjuk elmondani, hogy mi történt, de kétségtelen, hogy máskor jobban el szoktuk eltalálni, kiket kell tesztelnünk.

Beismertük a tévedésünket, mostantól pedig már mosolyoghatunk rajta az irodában,

és felülvizsgálhatjuk a saját működésünket a jövőre nézve.”