A katalánok nyerő embere egyrészt a rendkívül rutinos támadó, a már a 37. életévét taposó Robert Lewandowski volt, aki már az első félidőben két gólt is szerzett. A lengyel csatár alaposan bekezdett a bajnokságban, a 2024/2025-ös szezonban már hat mérkőzésen hat találatnál jár, a Villareal ellen mindössze 15 perc különbséggel lőtte a gólokat.

Másrészt a német kapus, Ter Stegen is sokat hozzátett ahhoz az első 45 percben, hogy akár ziccerben se lőhessenek könnyű gólt a vendégek (Pepe lőhetett egy ilyet a 43. perc elején egy az egyben a kapussal szemben). Ennek ellenére a vendégek még az első játékrészben szépíteni tudtak Perez révén, így 2-1-et mutatott az eredményjelző a szünet előtt.

Az első félidő végén a Barcelona kapusa súlyos sérülést szenvedett, Ter Stegent hordágyon kellett levinni a pályáról, így a legnagyobb kérdés, vajon mennyi időre veszíti el a hálóőrét a katalán együttes.

A második félidőben is hamar, az 58. percben beköszönt a Barcelona, ezúttal az első félidőben gólpasszt jegyző Torre talált be 18 méterről, 3-1-re módosítva az eredményt. Majd miután együtt örült a csapattársakkal, Flick mester le is cserélte, hogy pihentesse a játékosát.

Nem kellett sokat várni a következő nagy katalán helyzetre, mivel a hazai védelem a tizenhatoson belül szabálytalankodott a Barcelona tinisztárja, Lamine Yamal ellen, így némi VAR-ozás után a játékvezető büntetőt ítélt. A labda mögé nem az ifjúság, hanem a veterán alakulat, Lewandowksi állt, aki végül a kapufára küldte a lövést, így maradt a 3-1. Egészen két perccel későbbig, a 68. perc végéig, amikor egy kontra végén a Villareal betalált, de a VAR ismét közbeszólt, les miatt érvénytelenítették a gólt, vissza a 3-1.

Itt még nem volt vége a mérkőzésnek, a vendégek a 75. percben egy szép Raphinha találattal tovább növelték az előnyüket 4-1-re, nem mellesleg összesen már 21 lőtt gólnál tartottak ebben a pillanatban a bajnokságban, mindössze hat forduló alatt. És itt még mindig nem fújták le a rangadót, a 83. percben Lamine Yamal zseniális passzal ugratta ki a negyedik gólt szerző Raphinhát, aki belőtte saját maga második, csapata ötödik gólját.