A Debrecen csapata várakozáson alul szerepel a labdarúgó OTP Bank Ligában, hiszen a Dzsudzsák Balázst foglalkoztató Loki eddig csak két meccset nyert meg az NB I-ben és már egy edzőváltáson is túlesett. A 109-szeres magyar válogatott Dzsudzsák most a klub hivatalos honlapján közzétett videóban üzent a csapat szurkolóinak, és nagy bejelentést tett a szombat esti MTK elleni meccsel kapcsolatban is.

Debrecen rosszul kezdte az idei szezont, ugyanis az újonc Győr felett aratott győzelem után három nyeretlen meccs következett, így kirúgták a csapat edzőjét, Srdjan Blagojevicset. A szerb szakember helyét a Ferencváros korábbi segédedzője vette át, azonban az első NB I-es mérkőzésén Máté Csaba elveszítette a Nyíregyháza elleni keleti-rangadót, a szurkolók pedig több platformon is hangot adtak az elégedetlenségüknek, amelyre a Debrecen csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs reagált egy videóüzenetben. Dzsudzsák Balázs 37 évesen is a DVSC legjobbja

Fotó: MTI/Derencsényi István „Kedves szurkolók, kedves debreceni kötődésű emberek! Szeretnénk elmondani, hogy mennyire átérezzük a hétvégi vereségnek a súlyát, tisztában vagyunk azzal, hogy ez mekkora törés volt a szurkolóink bizalmát illetően. Viszont azért vagyunk újra a pályán, mert új hét elé nézünk, és szeretnénk azt kérni, hogy mutassuk meg minél többen, hogy mi debreceniek a nehéz időszakban is egymás mögött állunk - ahogy ezt a szurkolóink már többször is bizonyították. Most rajtunk a sor, hogy ne csak nagy szavakat használjunk, hanem győzelmekkel bizonyítsunk, és újra kivívjuk a bizalmatokat és a tiszteleteteket, amit már sokszor megkaptunk tőletek. Ezért hétvégén minden egyes jegy ötszáz forintba kerül, és azt szeretnénk, hogy miné többen kijöjjetek a mérkőzésre, és ismét bizonyítsuk, hogy mi debreceniek meg tudjuk csinálni. És összetartozunk. Hajrá, Debrecen! - mondta Dzsudzsák Balázs a Debrecen Facebook-oldalán közzétett videóban. A Debrecen ugyan gyengén szerepel, azonban a 37 éves Dzsudzsák Balázsra nem lehet panasz. A válogatottsági rekorder az idei szezonban hat NB I-es meccsen két gólnál és három gólpassznál jár, amivel magasan a Loki legjobbja.

