Vasárnap este fővárosi derbit rendeztek a spanyol bajnokság (La Liga) nyolcadik fordulójában: az Atlético Madrid fogadta a Real Madridot a Civítas Metropolitano Stadionban. A mérkőzés 1–1-es döntetlennel ért véget, ám még sokáig fog beszédtémát szolgáltatni.

Thibaut Courtois nehéz pillanatokat élt át az Atlético Madrid drukkerei előtt

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Thibaut Courtois-t sz..ral dobálták

A Real Madrid belga kapusát, Thibaut Courtois-t - aki megfordult az Atléticóban is -

többek között eltalálta egy öngyújtó, illetve teljesen abszurd módon egy emberi ürüléket tartalmazó zacskót is a hálóőr felé hajítottak a Matracosok szurkolói

- szúrta ki a Mandiner.

Atletico Madrid fans threw a bag of shit at Courtois pic.twitter.com/fpBoUinl58 — Troll Football (@TrollFootball) September 29, 2024

A mérkőzés után kiderült az is, hogy volt olyan hazai ultra, aki kést csempészett be a stadionba.

A bajnoki után az Atlético közleményben reagált a szurkolói rendbontásokra:

„Az Atlético Madrid teljes mértékben elutasítja a történteket. A klub biztonsági osztálya a rendőrséggel együtt dolgozik az érintettek felkutatásán, akik közül egyet már azonosítottak is. A klub a lehető legsúlyosabb büntetést fogja kiszabni az érintett személyekre. Ezek a pillanatok nem valóak a futballpályára, emellett beárnyékolja a fantasztikus hangulatot, ami a derbi alatt volt a Metropolitano Stadionban” – írták a házigazdák.

A lap hozzátette, a lefújást követően Diego Simeonét, a hazaiak edzőjét is kérdezték az incidensről az újságírók. Leszögezte, az ilyen emberekre nincs szükségük, emellett hozzátette, ami a klub közleményében is olvasható: fel kell és fel is fognak lépni azon szurkolók ellen, akik a játékosok testi épségét veszélyeztetik.

Az argentin szakember azonban Courtois-t szintén kritizálta: szerinte a kapus ünnepelhetett volna visszafogottabban, amivel nem váltja ki a szurkolók haragját.

A Real Mdrid edzője, Carlo Ancelotti nyilatkozatában méltatta a játékvezető döntését, aki a protokoll szerint járt el: a hangosbemondó az ő kérésére kétszer is figyelmeztette a szurkolókat, miután ezután sem történt változás, a játékosokat az öltözőbe rendelte.