Az Aszterasz Tripolisz győzelemmel kezdte az idei szezont, azóta viszont nem tudott meccset nyerni a görög élvonalban. Szeptember közepén kinevezték a csapat élére Claude Makélélét, a Real Madrid és a Chelsea korábbi legendás játékosát, de a francia szakember vezetésével is csak két döntetlen jött eddig össze.

Ádám Martinnak egyelőre nem megy új csapatában

Fotó: AFP/Hasan Bratic

A csapat gyenge szereplése mellett Ádám Martin is kapja bőven kritikákat. A magyar válogatott támadóról eddig hat meccsen kezdett, de gólt még nem tudott lőni a görög csapatban. Talán ezért is igazolt most csatárt az Aszterasz Tripolisz az olasz Federico Macheda személyében.

„Az Aszteraszt már ellenfélként is tiszteltem és becsültem.

Örülök, hogy ennek a nagy családnak a tagja lehetek, hálás vagyok, hogy bizalmat szavaztak nekem. Minden erőmmel azon leszek, hogy segítsek a csapatnak elérni a céljait, és hogy minél nagyobb sikereket élhessenek át a szurkolóink”

– mondta a leigazolása után a 33 éves támadó, aki korábban már megfordult Görögországban, de legutóbb a török Ankaragücü csapatát erősítette.

Federico Machedát óriási tehetségnek tartották

Fotó: AFP/Andrew Yates

Macheda a Lazióban kezdett futballozni, majd 16 évesen került a Manchester United U18-as csapatához. Az olasz támadó 2009. április 5-én debütált a Premier League-ben. Sir

Alex Ferguson a 61. percben küldte pályára Machedát egy Aston Villa elleni mérkőzésen, aki 93. percben pedig győztes gólt lőtt. Az olasz csatárnak nagy jövőt jósoltak, de nem tudta megszilárdítani a helyét olyan sztárok mellett, mint Cristiano Ronaldo vagy Wayne Rooney.

Macheda a pályafutása során olyan csapatokban fordult meg mint a Sampdoria, a VfB Stuttgart, a Nottingham Forest vagy a Panathinaikosz. A 33 éves támadó pályafutása során 387 meccsen lépett pályára felnőtt szinten, 94 gólt lőtt és 25 gólpasszt adott. Az olasz válogatottban sosem lépett pályára, de az U21-es csapatban tíz meccsen négy gólig jutott.