A Dinamo Kijev a 2022-23-as szezon során Lódzban és Krakkóban, a tavalyi idényben Bukarestben játszotta az európai kupameccseit pályaválasztóként, a mostani szezon Bajnokok Ligája-selejtezőiben pedig Lublinban fogadta az ellenfeleit. Ezek után arra lehetett számítani, hogy az Európa-liga-főtáblán is Lengyelországban kerül sor az ukrán csapat "hazai" meccseire, ám az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a hivatalos oldalán arról számolt be, hogy a németországi Hamburgban található Volksparkstadion lesz a kijeviek otthona. Ez azt jelenti, hogy pályaválasztóként a négy El-meccsét, köztük a Ferencváros ellenit is Hamburgban játssza a Dinamo Kijev.

A Ferencváros Hamburgban lép pályára a Dinamo Kijev elleni Európa-liga-meccsen

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az FTC a második idegenbeli meccsét játssza az ukránok ellen Hamburgban, 2024. november 7-én 21 órától. Pascal Jansen együttese ezenkívül a belga Anderlecht, a görög PAOK és a szintén német Frankfurt otthonába látogat majd, míg Budapesten, a Groupama Arénában sorrendben az angol Tottenham, a francia Nice, a svéd Malmö és a holland AZ Alkmaar csapatát fogadja a magyar bajnok.

A Dinamo Kijev a Fradi mellett az olasz Lazio, a cseh Viktoria Plzen és a lett RFS csapatát fogadja Németországban.

Kapcsolódó cikkek