Az Anderlecht egyik VIP terme a sok közül a meccs előtt 24 órával. Fotó: Zámbó István

A szállásra érkezve aztán már meg sem lepődtünk, amikor három külföldi szurkoló megint csak a Ferencvárost várta a hotel előtt. Na, itt már nem voltam rest és szóba elegyedtem a ránézésre huszonéves fiatal emberekkel. Kiderült, hogy

Brugge városából utaztak a Fradi miatt Brüsszelbe (ez nagyjából 100 km közúton) és már tavaly is a zöld-fehérek miatt mentek el a Genk elleni meccsre, hogy a kedvenceiknek drukkoljanak.

Miután a szállodában mindenki lepakolt, rövid pihenőt követően már újra útnak indult a konvoj a motoros kísérettel, hogy az Anderlecht stadionjában megejtse a csapat a szokásos meccs előtti edzését.

Itt álljunk is meg egy pillanatra és beszéljünk néhány szót a házigazdáról. Az Anderlecht az egyik legnagyobb nevű klub az országban, eddig összesen 34 bajnoki címet és 14 belga szuperkupa győzelmet szerzett, ráadásul a bajnoki címek tekintetében a legeredményesebb belga klubról beszélhetünk. Most mégis olyan mélyen van az egyesület, ami mellett nem lehet csak úgy elmenni. Ha csokorba kellene szedni a problémákat, akkor nagyjából így nézne ki a lista a teljesség igénye nélkül:

Először is augusztus közepén nyert a csapat utoljára a bajnokságban, A korábbi vezetőedzőt egy hete kirúgták, A tulajdonos és a szurkolók közötti viszony finoman fogalmazva sem rendezett, És mindezek tetejében a Lotto Park gyepszőnyege sok mindenre alkalmas, de labdarúgásra, nah, arra pont nem.

A Lotto Park pályája inkább hasonlít egy park galamb lakta övezetére. Fotó: Zámbó István

De térjünk is vissza a Fradi edzéséhez és vele együtt a négyes ponthoz. Mindenkit alaposan meglepett a pálya állapota, az, hogy a fű gyakorlatilag mindenféle fizikai behatás nélkül is, majdnem hogy magától kiesik a földből. Valamiért úgy gondolták a hazaiak, ezt úgy orvosolják, hogy friss fűmagot vetnek el a pályán. Nos, a galambok köszönték szépen, és ideiglenesen 100-150 példány be is költözött a stadion gyepére, hogy éhségét fűmaggal verje el.

Szürreális kép tárult a szemünk elé, ahogy a családi házak udvarában kapirgáló baromfikhoz hasonlóan tettek a galambok is azon a helyen, ahol szerda este Európa-liga mérkőzést játszanak majd.

Valószínűleg a belgák is érezték, hogy ez a szituáció kezd már több, mint kínos lenni, ezért a stadion hangszórójából héja vijjogást játszottak be olyan erősen, hogy a galambok fejvesztve menekültek (pedig ekkorra már több példány is teli hassal egész egyszerűen elaludt a pályán).