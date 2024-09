A holland mester a sajtótájékoztatón beszélt a pálya talajáról, amivel kapcsolatban nem kevés kifogása lehet. "Ezért vagyunk ma itt, hogy alkalmazkodjunk, megnézzük milyen a pálya, de persze majd a holnapi állapotokon múlik elsősorban, hogy mihez kell majd alkalmazkodnunk a pálya talaja és az időjárás kapcsán."

Jansen szerint nem jött jól az ellenfél edzőváltása, mert kevésbé tudtak felkészülni az Anderlechtre, de "a Ferencváros név kötelez és az a filozófia is, amit erre a szezonra választottunk a támadófoci kapcsán. Azonban most Európában vagyunk és ha az NB I-gyel akarod ezt összehasonlítani, az nem fair, mert ez a második legerősebb nemzetközi kupasorozat, ahol nagyon kemény és komoly csapatok versenyeznek, és mi is azok vagyunk. Tudom, hogy a labdarúgóim várják a holnapi találkozót, és ha a korábbi meccseken szerzett tapasztalatokat hasznosítjuk, akkor maximálisan készen állunk az Anderlecht elleni meccsre."

Pascal Jansen nehéz meccsre számít

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Honfitársai ellen is készülhet a belga Philippe Rommens, aki elmondta, "jó visszajönni Belgiumba, igazából ez lesz az első alkalom, hogy profi meccsen játszom itthon. Rendkívül izgatott vagyok, és egy nagyon kemény mérkőzésre számítunk holnap, az Anderlecht az egyik legjobb belga csapat." A Fradi belgája szerint is motiváltak lesznek a játékosok és az új edző, ezért is lesz fontosa, hogy minél több párharcot nyerjenek.

Ami a múltat illeti, az FTC tavaly a Konferencia-liga csoportkörében is szembe került belga riválissal, akkor a Genk elleni párharc mindkét összecsapása döntetlenre végződött. A Ferencváros 1990-ben az UEFA Kupában az Antwerpennel találkozott, idegenben gól nélküli döntetlent ért el, otthon pedig 3-1-re győzött, azaz története során még sosem kapott ki belga csapattól a nemzetközi kupaporondon.