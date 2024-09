„Szalai Gábor leigazolása már régebben is téma volt, hiszen fontos, hogy minőségi magyar játékosokat is megszerezzünk. Tehetséges hátvéd, nagy potenciál van benne, bízunk abban, hogy nálunk tovább fejlődik, képességei alapján hosszú távon is ott lehet a magyar válogatott keretében” – folytatta a Fradi sportigazgatója, aki hangsúlyozta, hogy Szalait kivásárolták a szerződéséből.

Horváth Krisztofer a Fradi helyett az Újpestet választotta

Fotó: ujpestfc.hu

Szalain kívül egy másik magyar válogatott focista, Horváth Krisztofer is zöld-fehérbe öltözhetett volna, azonban a Torinóban légióskodó támadó végül az Újpestet választotta.

„Az átigazolási időszak vége felé konkrét egyeztetések folytak az esetleges szerződtetéséről, vázoltuk neki a klubnál rá váró helyzetet,

elmondtuk, milyen lehetőséget tudunk adni neki, milyen konkurenciával kell megküzdenie a csapatba kerülésért. Ezt követően ő úgy döntött, nem a Ferencvárost választja, hanem olyan klubhoz megy, ahol több és biztosabb játéklehetőséghez jut. Ezzel nehéz mit kezdeni”

– tette hozzá Hajnal Tamás.

A Fradi sportigazgatója beszélt még a klub ígéretes tehetségeiről, a brazil Matheus Saldanha leigazolásáról és a csapat utóbbi hetekben mutatott hullámzó teljesítményéről.