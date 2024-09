A Fradi legújabb szerzeménye, Matheus Saldanha tavaly nyáron igazolt a japán JEF United Chiba együttesétől a szerb Partizanhoz, ahol összesen 40 mérkőzésen lépett pályára és ezalatt 21 találatot és 5 gólpasszt jegyzett. Egyébként Saldanha az új idényben is magasra tette magának a lécet, a szerb első osztályban egy meccsen egy gólt lőtt, míg korábban a Bajnokok Ligája selejtezőkön összesen két gólt is szerzett. Saldanhát korábban a német élvonalbeli Hoffenheimmel és az egyesült arab emírségekbeli Al-Jazirával is szóba hozták, de végül a Fradi lett a befutó. A brazil játékos gólérzékenységéről az is sokat elárul, hogy a legutóbbi idényben ő lett a szerb élvonal társgólkirálya 17 találattal.

Nagy meccsek várnak a Fradi játékosaira az Európa-ligában. Fotó: Borislav Zdrnja

Ha egy kicsit mélyebben szeretnénk elemezni a játékost, akkor elmondható róla, hogy született középcsatár, a profi labdarúgásban eltöltött több, mint 10.000 percéből mindössze csak 750 percet játszott más posztokon (tehát csak 7,5%-ot a teljes játékidejéből), a Partizanban például négy meccsen 68-at. Az őt ismerők véleménye szerint kifejezetten jól fedezi a labdát, ezért sok szabálytalanságot harcol ki az ellenfelekkel szemben (3.2-őt harcolt ki tavaly mérkőzésenként). Emellett jól tudja a kapunak háttal is tartani a labdát, nem mellesleg szívesen zár vissza a középpályára.

Érdekes, hogy Saldanha a statisztikái alapján későn érő típusnak tűnik, hiszen 2022-ben a kínai másodosztályú Csengdu színeiben 1597 perc játékidő (körülbelül 18 meccs) alatt mindössze 3 gólig és 4 asszisztig jutott. Míg egy évvel korábban, 2021 májusa és 2022 nyara közt a japán másodosztályban szereplő JEF Unitedben 2328 perc alatt (körülbelül 26 mérkőzés) 4 gólt szerzett, 2020-ban pedig, élete első felnőtt szezonjában a brazil élvonalban 1253 percet játszott (körülbelül 14 meccs) és 2 gólt lőtt. Ugyanakkor a Fradinál maradva ezzel kapcsolatban Adama Traorét lehetne megemlíteni, aki a Seriff előtt, 25 éves koráig mindössze 4 gólig jutott.

Saldanha az érkezését követően egy rövid interjút is adott a fradi.hu oldalának, amelyben elmondta, nagyon boldog, hogy ide került, az egyik jó barátja, az Oroszországba igazolt Marquinhos csak jókat mesélt neki a Fradiról. Szeretné a felé tanúsított bizalmat majd gólokkal meghálálni és bízik benne, hogy a szurkolók is hamar befogadják majd. A labdarúgó mellett az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás is megszólalt az átigazolás kapcsán:

A klub szempontjából ez egy jelentős nap, mert a legnagyobb értékű átigazolást vittük végbe, és nagyon bízunk benne, hogy ez egy sikeres transzfer lesz. Saldanha bizonyította, hogy nagyon gólerős, sokoldalú játékos. Teljesen más profilt képvisel, mint a két másik csatárunk. Tudjuk, hogy milyen nagy feladatok és milyen sok mérkőzés vár ránk, és az elvárások is magasak.

Ezért szerettünk volna még a csatár posztra egy minőségi játékost igazolni. Úgy gondoljuk, hogy mind a kora, mind a játékstílusa, képességei alapján nagyon sokat tud a csapatnak segíteni a jövőben, hogy közösen elérjük a célunkat. Nagyon örülünk, hogy sikerült ezt az átigazolást végrehajtani, amire őszintén megmondva, a nyár elején még nem sok realitás volt."