A sportvezető az m4sport.hu-nak adott interjúban elmondta, a papírforma alapján nem az FTC az esélyes.

Orosz Pál az FTC Zrt. vezérigazgatója

Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo

Orosz Pál a szurkolókról, a magyar játékosokról és az El-célokról is beszélt

"De mi sosem ezt nézzük, hiszen ez alapján a Monaco vagy a Trabzonspor ellen sem minket tekintettek a jobb csapatnak. Nehéz sorozat lesz, és közben ott van a magyar bajnokság is, ráadásul ez a nemzetközi szereplés most januárig tart. Ezért jó, hogy bő a keretünk" - hangsúlyozta Orosz.

Az Európa-ligában az ellenfelek közül a Malmöt leszámítva mindegyik csapat játékoskeretét értékesebbnek tekintik a Ferencvárosénál a szakértők.

"A nagy számok törvénye alapján a pénz is számít, hiszen ha olyan kvalitású játékosról beszélünk, aki a sokszorosát keresi a mieinknek, akkor az jelent valamit. A pénz meghatározza egy csapat erejét" - jelezte.

Az FTC az előző szezonban a Konferencia-ligában szerepelt, ehhez képest a második számú kupasorozat előrelépés.

"A helyünkön vagyunk. Minden szezont úgy kezdünk, hogy meg akarjuk nyerni a magyar bajnokságot, a kupát és persze a Bajnokok Ligájában a főtáblára akarunk jutni. A realitás esetünkben az Európa-liga, és a Konferencia-liga sem egy rossz sorozat, hiszen ott van a mezőnyben például a Fiorentina vagy az Olimpiakosz" - közölte.

Orosz Pál korábban úgy nyilatkozott, hogy közép-európai élcsapatnak tartja a Ferencvárost, de a térségből a horvát Dinamo Zagreb, a cseh Sparta Praha és a szlovák Slovan Bratislava is a BL főtábláján szerepel.

"Ez egy ilyen szezon. Szerencsénk sem volt, el is szúrtuk, de ez a realitás. Láthattuk az eredményeket, a Zagreb kapott egy kilencest, a Slovan egy ötöst. Ennyit sosem jó kapni, még akkor sem, ha a BL egy elit sorozat. A Ferencváros még nem tartozik a klasszikus BL-csapatok közé.

Oda lehet jutni, idén is sikerülhetett volna. A célunk most az El-ben az, hogy jussunk tovább. Ennél konkrétabb terv nincs, ez is bravúr lenne" - nyilatkozott.

Orosz egyetértett azzal a felvetéssel, hogy a fővárosi klubnak szüksége lenne egy olyan edzőre, aki állandóságot biztosít - írja az MTI.