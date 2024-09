Ami a meccset illeti, negyedóra elteltével büntetőhöz jutott a házigazda, a pontrúgást pedig hosszas videózást követően Bognár István váltotta magabiztosan gólra, ezzel a zöld-fehérek először kerültek hátrányba ebben az idényben az OTP Bank Ligában.

A Fradi brazil hősei, Raul Gustavo és Matheus Saldanha

Fotó: fradi.hu

Varga Barnabás felhőfejesével alig hét perc után egyenlíteni tudott a Fradi, amely röviddel a szünet előtt Raul Gusavo révén a vezetést is megszerezte. A második félidőben a csereként beálló friss igazolás, Saldanha találatával végleg három pont sorsa.

A találkozót követően Raul Gustavo beszélt arról a FradiMédiának, milyen érzés volt számára megszerezni az első találatát a Ferencvárosban.

A brazil védő ezt követően a szintén betaláló honfitársával, Matheus Saldanhával készített interjút.

"Nagyon boldog vagyok, hiszen ez volt az első gólom hivatalos mérkőzésen a Ferencvárosban. A csapat remekül teljesített ma. Az együttesünk nagyon bátran futballozott. Nehéz mérkőzés volt, de a legfontosabb a győzelem. Nagyon örülök az első találatomnak, és a lényeg, hogy nyertünk" - mondta Raul Gustavo, majd Matheus Saldanhát kérdezte.

"Mit gondolsz a mérkőzésről?" - kérdezte a védő.

"Nagyon boldog vagyok, nehéz mérkőzésen vagyunk túl. A csapatunk nagyon jól játszott. Sikerült gyorsan egyenlítenünk. Kulcsfontosságú volt, hogy sikerüljön rövid idő alatt egalizálni. Nagyon boldog vagyok, ahogy alakult a meccs, és örülök, ogy sikerült gólt szereznem" - árulta el Matheus Saldanha.

A brazil játékosnak a gólja és az interjú mellett arra is maradt ereje, hogy egyenként fényképezkedjen a meccs után a szurkolókkal, még az ellenfél drukkereivel is. A Fradi rekordigazolása már most nagy népszerűsgének örvend, és úgy néz ki, nem csak a zöld-fehér csapat fanatikusai között.

Ez volt a 225. örökrangadó, a zöld-fehérek - 52 döntetlen és 79 MTK-siker mellett - 94. győzelmüket aratták.