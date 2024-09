A 35-szörös magyar bajnok, 24-szeres Magyar Kupa-győztes, zsinórban hatodszor európai főtáblás férfi labdarúgócsapatról tartott szurkolói ankétot klub elnöke, Kubatov Gábor és az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál a Groupama Arénában.

Orosz Pál és Kubatov Gábor válaszolt a szurkolók kérdéseire

Kubatov Gábor: Pascallal a legjobb döntést hoztuk meg

A másfél órásra tervezett ankéton az első kérdések a Fradi átigazolási politikáját, valamint a szezon céljait firtatták - számolt be a fradi.hu.

"Minden szezonnak úgy megyünk neki, hogy a Bajnokok Ligájában akarunk szerepelni. Úgy gondolom, hogy az eddigi céljainkat elértük. A következő az, hogy ott legyünk azon csapatok között, amelyek továbbjutnak az új főtáblás rendszerben, emellett hosszú távon természetesen szeretnénk ismét megvédeni a bajnoki címünket, még jobbak akarunk lenni" - kezdte az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál.

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor vette át a szót, aki elmondta, hogyan néz ki pontosan a téli átigazolási időszak.

"Télen nincsenek lejáró szerződések, ott egyezkedni kell a játékosokkal, de mi mindig készen állunk.

Amikor Sztankovics elment, az kellemetlen helyzetet teremtett, hiszen egyből egy új edzőt, egy a csapathoz illő jó edzőt kellett találni. Voltak nevek a fejekben, akiket évek óta figyeltünk. Pascallal a legjobb döntést hoztuk meg."

A következő kérdések a csapat támadójátékára vonatkoztak.

"Amikor kiválasztottuk Pascalt, akkor fontos volt, hogy egy támadó szellemű vezetőedzőt hozzunk a csapat élére. Azt viszont látni kell, hogy nem lehet ugyanazt a szellemű kezdőcsapatot pályára küldeni a bajnokságban és a nemzetközi porondon. Nem szabad fej nélkül nekimenni egyetlen csapatnak sem, hiszen annak nagyon csúnya lehet a vége. Az a célunk nekünk is, a szakmai stábnak is, hogy egy nagyon domináns, támadó futballt játsszon a csapat, ennek megvalósítására meg is van a megfelelő keretünk.

Arra kérem a szurkolókat, adjanak időt, hogy kialakulhasson ez a játék. Akkor is lesznek jobb és rosszabb meccsek is, de mindent megteszünk, hogy elérjük a céljainkat" - mondta a Fradi elnöke, hozzátette, hogy az ő célja, hogy az Európa Liga főtábláján az FTC benne legyen a legjobb nyolcban, és rájátszás nélkül jusson tovább.

Beszélt az FTC sportigazgatójáról, Hajnal Tamásról is, akiről elmondta, hogy egy nagyon becsületes ember, és rengeteget dolgozik a Ferencváros sikereiért. Kiemelte, hogy Hajnal Tamásnak hatalmas szerepe volt a sorozatban hatszor megnyert bajnoki aranyéremben, valamint az egymás utáni hatodik nemzetközi kupaporondos szereplésben.