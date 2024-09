A Manchester United korábbi legendás, a klubban összesen 607 mérkőzésen játszott játékosa, Gary Neville az utóbbi években a Sky Sports szakkommentátoraként dolgozik. A 85-szörös angol válogatott védő nemrég egy podcast vendége volt, és a műsorban megkérdezték tőle, mit változtatna meg a futballban. Válaszként egy elég radikális szabályváltoztatást javasolt.

„A bajnoki meccseken döntetlen esetén a végén büntetőpárbajt vezetnék be egy extra pontért. Tehát, aki megnyeri a tizenegyespárbajt, [egy helyett] két pontot kapna – mondta Gary Neville, majd meg is magyarázta, miért tartaná ezt jó ötletnek. – Ez izgalmasabbá tenné a mérkőzést a rajongók számára. Ha egy gyerek először megy meccsre, akkor az talán az egyetlen alkalom maradhat számára, ha 0-0-s vagy 1-1-es döntetlent lát. De ebben az esetben azt látná, hogy végül valaki mégis nyerne. Ráadásul a gyerekek egyébként is szeretik a büntetőket."

A Neville által említett szabály egyébként az angol harmad- és negyedosztályú csapatok számára szervezett English Football League Trophy sorozatban már érvényben van, a csoportkörös rendszerben ezek a potenciális extra pontok a továbbjutást is elősegíthetik. Gary Neville egykori csapattársa, a szintén szakértőként dolgozó Roy Keane "túl amerikai"-nak tartja kollégája ötletét, a korábbi védő pedig elismerte, hogy a magasabb szinten történő gyakorlati megvalósítás sok időt venne igénybe.

A futball más szabályváltozásairól is beszéltek a korábbi Premier League-focisták

Neville továbbá az angol bajnoki rendszert is megváltoztatná, szerinte ugyanis nem igazságos, hogy nem egyforma számú csapat jut fel és esik ki a különböző ligákban, ezzel ugyanis a Premier League és a másodosztály színvonala közötti különbség is egyre inkább növekszik.

Jamie Carragher is beszélt egy szerinte szükséges szabályváltozásról a műsorban: a Liverpool-legenda szerint

büntetni kéne azokat a játékosokat, akik kirúgják bedobásra a labdát, amikor egy másik focista a földön marad, szabálytalanság nélkül.

Carragher szerint ugyanis ezek a felesleges játékmegszakítások csak megerősítik a színészkedő játékosokat abban, hogy nem lesz következménye, ha sérülést tettetnek.