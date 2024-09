Az NB II-re mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy unalmas lenne. Most már Gera Zoltán is jól tuda ezt. A labdarúgó Merkantil Bank Ligában ugyan még csak öt forduló telt el, de már annyi minden történt, ami más bajnokságokban hónapok alatt zajlik le. A második forduló után, két vereséget követően lemondott Feczkó Tamás, az előző szezonban még NB I-es Kisvárda edzője. Augusztus 15-én tulajdonosváltás történt Magyarország egyik legpatinásabb klubjánál, a Budapest Honvédnél, a bejelentés után pár perccel pedig már hivatalos volt az is, hogy kirúgták Csertői Aurélt, a kispesti csapat vezetőedzőjét. Az NB II 4. fordulójának is komoly következményei voltak, ugyanis a 2023-ban a Magyar Kupa-döntőig jutó Budafok hazai pályán kapott egy ötöst a Kazincbarcikától, a meccs után pedig a vesztes csapat edzője, Dajka László jelentette be a lemondását.

Gera Zoltán megégette magát az angyalföldi focipokolban

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Gera Zoltán váratlan kirúgása

Azonban a forduló bombameglepetését a zárómeccs szolgáltatta, melyen az újonc Tatabánya 1-0-ra legyőzte a Vasast az Illovszky Rudolf Stadionban. "Az ellenfelünk ma alázatból fölénk nőtt, ezen változtatnunk kell, és ez nemcsak a játékosokra, hanem ránk is vonatkozik. Jó tanulólecke volt”

– értékelt az elveszített találkozó után Gera Zoltán, a Vasas edzője.

Gera nyilatkozata után sokan azt találgatták, mire célozhatott a korábbi 97-szeres válogatott focista, amikor az alázatot említette, bővebben azonban már nem volt lehetősége kifejteni a gondolatait, ugyanis másfél nappal a meccs után kirúgták Angyalföldről a legendás focistát.

Gera a játékospályafutása befejezése után a Ferencváros és a magyar válogatott szakmai stábját erősítette, Marco Rossival és Szergej Rebrovval is együtt dolgozott. 2019 júniusában nevezték ki az U21-es válogatott élére, azonban az irányításával 35 meccsből csak 13 találkozót tudott megnyerni a magyar csapat. A szurkolók bíztak benne (és talán még mindig bíznak), hogy az utóbbi 20 év legjobb magyar focistája edzőként is komoly sikereket érhet el, így sokan izgatottak voltak, amikor Gerát februárban kinevezték a Vasas élére azzal a nem titkolt céllal, hogy juttassa fel a csapatot az NB I-be.