Az újonc St. Pauli vendégeként nem tudott győzni az RB Leipzig a Bundesliga vasárnapi játéknapján, így a hamburgiak megszerezték első pontjukat a szezonban. A lipcseiek továbbra is veretlenek a bajnokságban, sőt, a csapat immár 15 mérkőzés óta veretlen a német bajnokságban, ezzel beállította 2019-es klubrekordját. Az együttes két magyar válogatott focistája közül a csapatkapitány Willi Orbán ezen a meccsen tért vissza az eltiltásából, Gulácsi Pétert pedig a mérkőzés emberének választották, miután a hazaiak 17 kapura lövésének egyikéből sem lett gól.

Gulácsi Péter győzelemnek nem örülhetett a St. Pauli elleni Bundesliga-meccsen, de a mérkőzés legjobbjának választott magyar kapus így is a lehető legmagasabb osztályzatot kapta

Fotó: Gregor Fischer / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A Kicker nevű német sportlap a teljesítményéért

Gulácsit a lehető legjobb, azaz 1-es osztályzattal díjazta, és a forduló válogatottjába is betette

– utóbbi elismerést a Bayer Leverkusen elleni győzelem után is megkapta a magyar válogatott kapus, akinek a remekléséről most a német sajtóban is több helyen írnak. Az immáron kilenc éve a lipcsei együttest erősítő Gulácsi idáig egyetlen alkalommal, 2022 januárjában, a Stuttgart elleni 2-0-s siker során kapta meg a legmagasabb értékelést a Kickertől.

Gulácsi Péter és Willi Orbán sem volt elégedett az RB Leipzig pontvesztése után

„Természetesen többet reméltünk.

Szerettünk volna három pontot szerezni, de ez különböző okok miatt nem sikerült.

Nem alakítottunk ki elég helyzetet, túl pontatlanok voltunk az utolsó vonalban, nem kereszteztünk eleget, nem volt elég jelenlétünk az ellenfél tizenhatosán belül" – nyilatkozta a csapatkapitány Willi Orbán a lefújás után, Gulácsi Péter pedig ezt mondta: „A szezon eleje jó volt, ez a hét viszont rossz. Kétszer is lemaradtunk a győzelemről, és sajnos közben Madridban [a Bajnokok Ligája első fordulójában, az Atlético ellen] is kikaptunk."

Az RB Leipzig legközelebb szombaton, az Augsburg ellen, hazai pályán lép pályára, a Bundesliga ötödik fordulójában.

