A hétvégén a Bayer Leverkusen veretlenségének véget vető RB Leipzig kapusa, és teljesítményével a Bundesliga-forduló álomcsapatába is bekerült Gulácsi Péter 2015-ben igazolt Lipcsébe, ahol a magyar válogatott focista azóta is együtt él párjával. Gulácsi-Vígh Diána és férje két gyermeket nevelnek, a nő azonban idén úgy döntött, belevág egy újabb vállalkozásba, méghozzá egy korábbi német szépségkirálynővel. A szintén lipcsei Soraya Kohlmann 2017-ben nyerte el a Miss Germany-címet, és részt vett a Miss Universe-versenyen is.

Miközben Gulácsi Péter a kapuban remekel, addig felesége egy német szépségkirálynővel közös vállalkozásban tündököl

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A két nő közösen nyitott egy különleges piláteszstúdiót a városban, a helyen edzőgépekkel, wellness-részleggel és szépségápolási kezelésekkel is várják a vendégeiket.

Gulácsi Péter felesége egy szépségkirálynővel közös vállalkozást üzemeltet Lipcse városában

„Március óta ismerjük egymást, és rögtön szuperül megértettük egymást. Sok a közös szenvedélyünk.

A saját stúdióval az álmunk vált valóra"

– idézte a Metropol Gulácsi-Vígh Diánát, aki Soraya Kohlmann-nal együtt az Ayana Studio nevű helyet üzemelteti.

Gulácsi Péter a közelmúltban többször is beszélt arról, hogy a visszavonulása után is Lipcsében képzelik el a közös életüket. Az RB Leipzig 34 éves magyar kapusa arról is beszámolt, hogy járt már a felesége üzletében, és izomlázat is kapott a helyen.

„Egyszer én is kipróbáltam. Szerencsére a kezdő tanfolyamon vettem részt, mert

másnap volt tőle egy kis izomlázam"

– mondta a jelenleg Telkiben a Németország és a Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre Gulácsi Péter.

Kapcsolódó cikkek