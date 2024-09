Luis Enrique csapatának gondjai vannak a gólszerzéssel a BL-ben

Fotó: AFP/Franck Fife

Szenzációsan kezdett a skót Celtic, amely hazai pályán 5-1-re verte a Slovan Bratislava együttesét. A glasgow-i csapat ráadásul az első lett a BL történetében, amelynek két japán játékosa is gólt tudott szerezni egyetlen mérkőzésen a legrangosabb európai kupasorozatban: Furuhasi Kiogo a 47., Maeda Daizen pedig a 70. percben talált be a szlovákok kapujába. Ráadásul a skót csapat játékosa, Arne Engels is beállított egy rekordot. A 21 éves belga középpályás Henrik Larsson után a második játékos lett, aki gólt lőtt és gólpasszt is adott egy BL-meccsen.

A Borussia Dortmund a 20 éves Jamie Bynoe-Gittens két góljával, valamint Serhou Guirassy a ráadásban értékesített tizenegyesével diadalmaskodott 3-0-ra a Club Brugge vendégeként. Bynoe-Gittens 20 évesen és 41 naposan a második legfiatalabb játékos lett, aki duplázni tudott egy BL-meccsen a becserélését követően. A rekordot a francia világ- és Európa-bajnok David Trézéguet tartja, aki 1997-ben 20 évesen és 7 naposan duplázott az AS Monaco színeiben.

Jamie Bynoe-Gittens volt a Dortmund hőse

Fotó: Belga via AFP

A Sparta Praha hazai pályán 3-0-ra nyert az osztrák Red Bull Salzburg ellen. A cseh csapat így 19 év után győzelemmel tért vissza a legrangosabb európai kupasorozatba, ahol legutóbb 2003-ban tudott egy meccsen legalább két gólt szerezni. A hazaiak már a 2. percben előnybe kerültek, ez volt a csapat történetének második leggyorsabb gólja a BL-ben, a rekordot Vratislav Lokvenc tartja 43 másodperccel még 1999-ből. Ráadásul a prágai csapat támadója, a nigériai Victor Olatunji lett a harmadik afrikai játékosa, aki gólt lőtt és gólpasszt adott pályafutása első Bajnokok Ligája meccsén.

A Serie A-ban szereplő Bologna hazai pályán játszott gól nélküli döntetlent az ukrán Sahtar Donyeckkel. Az olasz csapat 22 év után tért vissza a nemzetközi kupaporondra, ahol egyébként története során még soha nem veszített mérkőzést hazai pályán, immáron 27 győzelem mellett 12 döntetlen a mérlege. A Bologna egyébként 1964 októberében, tehát 60 éve játszott legutóbb a legrangosabb európai kupasorozatban, részt vevő csapatokat tekintve ez a leghosszabb időszak két részvétel között.