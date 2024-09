Mindkét csapat csalódást keltően kezdte a szezont, hiszen a forduló előtt a Manchester United csak a 11. helyen, míg a Tottenham – amely csütörtökön a Ferencváros ellen lép pályára a Groupama Arénában – mindössze a 10. pozíciót foglalta el a tabellán.

Egyre nagyobb bajban a Manchester United

Fotó: AFP

A londoniak kezdték jobban a meccset, és már a 3. percben megszerezték a vezetést Brennan Johnson góljával. A walesi válogatott támadó a Tottenham történetének második leggyorsabb gólját jegyezte, miután mindössze 155 másodperc után betalált.

A gól után is a Tottenham akarata érvényesült, akár már az első húsz percben eldönthette volna a meccset, de André Onana bravúrja és a kapufa is kisegítette a Unitedet, igaz, Alejandro Garnacho révén a United is eljutott kapufáig. Aztán a 42. percben Bruno Fernandes kiállítása miatt emberhátrányba kerültek a hazaiak.

Simán kikapott a United a forduló rangadóján

Fotó: AFP

A második játékrészt is gyors góllal kezdte a Tottenham, miután a gólszerző Johnson gólpassza után Dejan Kulusevski növelte a londoniak előnyét, majd a 78. percben Dominic Solanke találatával megpecsételődött a United sorsa.

Győzelmével a Tottenham feljött a tabella nyolcadik helyére, míg Erik ten Hag három meccs óta nyeretlen csapata továbbra visszacsúszott a 12. pozícióba.

Premier League, 6. forduló:

Manchester United-Tottenham Hotspur 0-3 (0-1)

Ipswich Town-Aston Villa 2-2 (1-2)