A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool csapatától az előző szezon végén távozó Jürgen Klopp 2008 és 2015 között volt a Borussia Dortmund vezetőedzője. A korábbi sikerembert két visszavonult BVB-legenda, Lukasz Piszczek és Jakub Blaszczykowski búcsúmérkőzése apropóján kérték fel, hogy ő üljön az egyik kispadon a dortmundi legendák gáláján.

Jürgen Klopp kilencgólos meccsen, telt ház előtt tért vissza a Borussia Dortmund kispadjára

Fotó: Christoph Reichwein / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A válogatott szünetben is megtelt a dortmundi stadion, a legendás Sárga Fal óriási ovációval fogadta Kloppot, aki Blaszczykowski csapatát irányította, és a játékosai között szerepelt Roman Weidenfeller, az olasz AS Roma együtteséhez szerződött Mats Hummels, Kevin Grosskreutz vagy éppen Kamil Grosicki.

A meccset végül Piszczek csapata nyerte 5-4-re, de a lényeg utána jött: a rajongók rávetették magukat a kedvenceikre, a főszereplők pedig órákon át osztogatták az aláírásokat és a közös fényképeket – írta meg a Mandiner.

Jürgen Klopp 2011-ben és 2012-ben is bajnoki címet nyert a Dortmunddal, amelyet 2013-ban Bajnokok Ligája döntőig vezetett. 2012-ben a Német Kupát is elhódította a csapattal, az az év a klub történetének első és azóta is egyetlen duplázását hozta.