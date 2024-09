Az MLS felbontotta a Felipe Hernández és a liga közötti szerződést, azaz a magyar válogatott Sallói Dánielt is foglalkoztató Sporting Kansas City kolumbiai születésű középpályása jó ideig nem szerepelhet az észak-amerikai profi ligában.

Hernández próbaidőn volt, miután 2021-ben egyszer már megszegte az MLS szerencsejátékra vonatkozó nagyon szigorú szabályait, most pedig másodszor is elkapták, hogy tilosban járt. Az MLS közleménye szerint 2026. január 1. után Hernández akár vissza is térhet a ligába. A megengedő határozat mögött az állhat, hogy a vizsgálat szerint a középpályás nem osztott meg harmadik féllel belsős információkat, illetve, hogy az MLS meccseire nem kötött fogadásokat.

