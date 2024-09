Kiválóan kezdte az új szezont a Barrow AFC csapata, hiszen amellett, hogy öt forduló után a feljutást érő harmadik helyen áll az angol negyedosztályban, története eddigi legjobb szereplését állította be a Ligakupa idei kiírásában. A szintén negyedosztályú Port Vale, majd a másodosztályú Derby County ellen is továbbjutott a klub, így ott van a harmadik fordulóban. A legjobb 32 között, szeptember 24-én rendkívül nehéz dolga lesz a Barrow-nak, ugyanis a Premier League-ben szereplő Chelsea otthonába, a Stamford Bridge-re látogat a csapat. Ám, mint kiderült, anyagilag akár meg is érheti a játékosoknak, ha véget ér a menetelés: a Telegraph arról számolt be, hogy a Barrow játékosai vereség esetén 1000-1000, győzelem esetén pedig 250-250 fontot kapnának.

A Chelsea otthonában anyagilag nem érné meg az angol Ligakupa-győzelem a Barrow AFC játékosainak

Fotó: NurPhoto via AFP / MI News / NurPhoto

Hiba a bónuszrendszerben: ez okozza a furcsa helyzetet a Barrow Ligakupa-meccse előtt

Az angol lap arról ír, hogy a Ligakupát is szervező English Football League (EFL) az elégedetlenségét fejezte ki a klub bónuszrendszerével kapcsolatban, amely ugyanakkor

technikailag nem sérti meg a szabályokat: minden játékosbónuszt a szezon elején egyeztettek, majd hivatalosan benyújtották azokat az EFL-nek.

A Barrow csapata megerősítette, hogy a rendszerben vannak hibák, amelyeket ki terveznek javítani. Mint kiderült, a bónuszrendszer alapján a Ligakupa első öt fordulójában egyaránt 250-250 fontot kapnak a Barrow focistái, ám egy külön pont kiemeli, hogy amennyiben a harmadik fordulótól kezdve valamikor egy Premier League-csapat ellen esnek ki, akkor 1000-1000, egy másodosztályú csapat elleni vereség esetén pedig 750-750 font prémium jár – vette észre a Sport365.

Ezek alapján nem túl nagy gesztus, hogy ha az angol futball egyik legnagyobb csodáját végrehajtva a Barrow lenne a Ligakupa idei győztese, a játékosok abban az esetben is 1000-1000 fontos bónuszt kapnának.

