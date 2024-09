Kissé fura ezt leírni, de hiába lép pályára a német válogatott Düsseldorfban, most mintha mégsem ez lenne a legnagyobb esemény a városban. A 220 ezres városban ugyanis éppen most rendezik - a helyiek szerint legalábbis - a világ legnagyobb lakóautó- és lakóbusz-kiállítását, ami ezrek zarándokolnak el naponta az esti meccs helyszínéül szolgáló stadion melletti vásárvárosba, írja a Bors helyszínen tartózkodó tudósítója. Innen indul egyébként a szokásos magyar szurkolói vonulás is.

A 2005-ben felújított 45 ezer férőhelyes Merkur-Spiel Aréna főszerepet játszott a nyári foci-Eb-n, összesen öt meccset rendeztek itt: játszottak itt a későbbi Európa-bajnok spanyolok, akik Albániát győzték le, de például az egyenes kieséses szakaszban ide jelölték ki a Franciaország-Belgium nyolcad-, s az Anglia-Svájc negyeddöntőt is.

Érdekesség, hogy a metróval könnyen megközelíthető - itt van az egyik vonal végállomása - aréna jelenleg egy másodosztályú csapat otthona, miután a Bundesligából 2020-ban kiesett Fortuna Düsseldorf azóta sem tudott visszajutni.

Ugyancsak érdekesség, hogy a 21. században ez lesz a hatodik német-magyar meccs és mindegyiket más városban rendezték.

Németország-Magyarország meccsek a 21. században:

2004, Kaiserslautern, Németország-Magyarország 0-2

2016, Gelsenkirchen, Németország-Magyarország 2-0

2021, München, Németország-Magyarország 2-2

2022, Lipcse, Németország-Magyarország 0-1

2024, Stuttgart, Németország-Magyarország 2-0

2024, Düsseldorf, Németország-Magyarország ?