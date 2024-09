A találkozó előtt tíz ponttal rendelkező Újpest egyértelműen azzal a céllal lépett pályára, hogy otthon, a szinte telt házas Szusza Ferenc Stadionban három pontot begyűjtsön a 12. helyen álló Győrtől. Egy győzelem ugyanis felzárkózást jelentett volna az első két helyezett, egyaránt 15 pontos Puskás Akadémia és Ferencváros duóhoz.

Ennek fényében kezdett az Újpest, de a kezdeti rohamokból nem tudott betalálni, és szép lassan a Győr is beleszólt a meccsbe, igaz, az első vendég szögletre az első félidő végéig kellett várni. A második játékrészben a győrieknek is voltak lehetőségeik, de az Újpest kezében is ott volt a kulcs a gólszerzésre, azonban egyik fél sem tudott betalálni.

Aztán a 77. perc végén olyan történt a mérkőzésen, ami nem sűrűn szokott előfordulni. Dr. Csonka Bence játékvezető meccs közben jelezte, hogy meghúzódott a vádlija, és nem tudja folytatni a mérkőzést, ezért cserélt a negyedik, tartalék bíróval,

ő jött le, a tartalék bíró meg felment a pályára. A is közjáték miatt jó három perc után folytatódhatott csak az összecsapás, amely a vendégek részéről innentől inkább hasonlított egy időhúzó showhoz, semmint egy focimeccshez.

Az Újpesten látszott, hogy fontos lenne a három pont, próbálkoztak is az utolsó percekig a lila-fehérek, márpedig erre volt idejük, mert a második játékrész végén tíz perc hosszabbítás következett. Végül azonban senki sem talált be, így 0-0-val ért véget ez a minden szempontból különleges bajnoki küzdelem.