A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi 2023 nyarán igazolt a francia Paris Saint-Germaintól az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő Inter Miami csapatához. A floridai szerződése 2025 végéig szól, a katalán El Nacional pedig arról számolt be, hogy a világbajnok argentin focista ezt nem szeretné meghosszabbítani, hanem annak lejártakor távozna Miamiból. A 37 éves játékos a lap szerint már arról is határozottan döntött, hogy 2026 elején hová igazolna: 25 év után visszatérne nevelőegyesületéhez, az argentin Newell's Old Boyshoz.

Lionel Messi a katalán sajtó szerint már eldöntötte: 2025 végén távozik az Inter Miamitól, és a Newell's Old Boys csapatához igazol vissza

Fotó: Getty Images via AFP / 2024 Getty Images

A 187-szeres argentin válogatott Lionel Messi 2000-ben, 13 éves korában hagyta el a Rosario tartománybeli Newell's Old Boys csapatát, hogy a Barcelonához csatlakozzon, majd a katalánok játékosa volt egészen 2021-ig, amikor Párizsba szerződött.

Lionel Messi nem először beszélt arról, hogy visszatér a Newell's Old Boys csapatához

Az idei, végül argentin győzelemmel záruló Copa América döntőjében összeszedett bokasérüléséből két hete felépült Messi korábban többször is beszélt arról, hogy

szeretne visszatérni a 28 csapatos argentin élvonal jelenlegi szezonjában 15 forduló után a 23. helyen álló Newell's Old Boyshoz, és elismerte, hogy máig szívében őrzi a klubot.

Messi az MLS 2024-es szezonjában 15 mérkőzésen 14 gólt és 16 gólpasszt jegyzett. A Keleti Főcsoportot vezető Inter Miami legközelebb magyar idő szerint vasárnap hajnalban, a Charlotte ellen lép pályára Floridában.

Kapcsolódó cikkek