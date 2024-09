A 35 éves támadó jelenleg a francia másodosztályban szereplő Amiens játékosa, a hírek szerint azonban hamarosan szerződést bont a klubjával, majd csatlakozik a Bordeaux együtteséhez. Az Amiens sportigazgatója, John Williams jelenleg a Bordeaux csapatát is segíti a a játékosok kiválasztásában, miután a klubot a másodosztályból visszaminősítették a negyedosztályba.

Andy Carroll pályára lépett a 2012-es Európa-bajnokságon

Fotó: AFP/Guiseppe Cacace

Mint ismert, a hatszoros francia bajnokcsapat 2022 tavaszán – 30 év után – kiesett az élvonalból, és olyan rossz a pénzügyi helyzetbe került, hogy a francia klubok pénzügyi felügyeletét ellátó DNCG kizárta a másodosztályból is, és a döntést a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) fellebbviteli testülete helyben hagyta. Azonban a harmadik vonalba száműzött klub minden követ megmozgatott, hogy mégse csússzon le két osztályt, végül a hitelezőkkel sikerült megegyeznie a tartozása felének elengedéséről, a másik felét pedig átcsoportosították.

A klub anyagi helyzetét azonban nem sikerült stabilizálni. Sokáig úgy tűnt, hogy a Liverpool tulajdonosi köre, a Fenway Sports Group (FSG) dobhat mentőövet, azonban Girondins de Bordeaux stadionjának jelentős használati költsége, valamint a francia futball általános gazdasági helyzete miatt elállt az üzlettől az amerikai cégcsoport.

Az üzlet meghiúsulása után idén nyáron csődöt jelentett a legendás francia klub, így végül a negyedosztály B csoportjába sorolták vissza. Azonban sokáig nem szeretnének ott maradni, ehhez viszont komoly erősítésekre lenne szükség. A francia L’Équipe is arról számolt be, hogy Gérard López, a klub tulajdonosa már beharangozta, hogy a héten olyan focisták érkezését jelentik be, akiknek alapesetben semmi dolguk sem lenne a francia negyedosztályban – közülük az egyik a kilencszeres angol válogatott csatár, Andy Carroll.

A 193 centis támadó a Newcastle United csapatában nevelkedett, óriási tehetségnek tartották. 2011 januárjában aztán 35 millió fontért leigazolta a Liverpool, amivel akkoriban a klub történetének legdrágább játékosa lett.

Andy Carroll (jobbra) Luis Suárezzel együtt érkezett az Anfieldre

Fotó: AFP/Andrew Yates

Carroll azonban nem tudta megváltani a világot az Anfielden, 58 meccsen csak 11 gólig jutott, így másfél év után túladtak rajta. A 9-szeres angol válogatott focista ezt követően megfordult a West Ham Unitedban, visszatért a Newcastle Unitedhoz, 2021-ben pedig már az angol másodosztályban futballozott. Carroll 2023 szeptemberében igazolt a francia másodosztályú Amiens együtteséhez, amelyben 35 meccsen négy gólig jutott, az idei szezonban pedig csak 151 percet játszott és még egyszer sem volt kezdő.