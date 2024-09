Szoboszlai Dominik az EA FC 25-ben érthetetlenül alacsony pontszámot kapott, a 81-es értékeléssel csupán a 13. helyen áll a Liverpoolban, a magyar válogatottban pedig Gulácsi Péter (82) és Willi Orbán (83) is megelőzi. A Liverpool labdarúgói nemrég kapták meg a hivatalos kártyáikat, rajtuk az összpontszámukkal és a támadás, védekezés, passzolás, gyorsaság, technikai képzettség és fizikai adottságok mutatóival.

Az értékek láttán a magyar játékos - aki szintén nem értett egyet az alacsony pontszámaival - liverpooli csapattársai folyamatosan ugratták őt, főként a védekezése miatt, mert ebben a mutatóban csak 59-es szám szerepel a neve mellett - vette észre a Metropol. "Mamma mia!" - jegyezte meg az új csapattárs, a Juventustól szerződtetett olasz szélső, Federico Chiesa.

Tesó, te nem védekezel" -

viccelődött Szoboszlaival a portugál Diogo Jota.

Szoboszlaiéknál remek a légkör, gyakran ugratják egymást a Liverpoolnál

Fotó: AFP/Piero Cruciatti

A világbajnok argentin középpályás, Alexis Mac Allister azzal heccelte magyar csapattársát, hogy túl kevés gólt szerez,

mire Szoboszlai azzal vágott vissza, hogy neki még a támadó középpályás posztján is védekeznie kell, mert Mac Allister nem teszi meg ezt helyette.

A 23 éves klasszis remek formában kezdte a szezont, a Premier League-ben már két gólpasszt is adott, a Bajnokok Ligájában pedig góllal mutatkozott be az AC Milan elleni rangadón. Szoboszlai alapember az új edzőnél, Arne Slotnál, így minden bizonnyal a szombati bajnoki meccsen is kezdeni fog. A PL-ben a tabella második helyén álló együttes az utolsó helyezett Wolverhampton otthonában lép pályára 18.30-tól.

Kapcsolódó cikkek