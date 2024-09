A hétfőn a 60. születésnapját ünneplő Marco Rossi szövetségi kapitányként a legsúlyosabb vereségét szenvedte el szombaton, amikor a magyar fociválogatott Németországban kapott ki 5-0-ra. Rendkívül fontos volt, hogy a csapat jól reagáljon erre a pofonra, három nappal később ugyanis már egy újabb nagyon fontos Nemzetek Ligája-mérkőzés következett: a helyszín a Puskás Aréna, az ellenfél az NL-t szintén súlyos vereséggel kezdő Bosznia-Hercegovina volt. Elképesztő hangulatot teremtettek a szurkolók, Szoboszlai Dominikék pedig meg is hálálták ezt, és a düsseldorfinál sokkal jobb játékot mutattak.

A magyar fociválogatott szurkolói a Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-meccsen is alaposan kitettek magukért a Puskás Aréna lelátóin

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Dibusz Dénes – Dárdai Márton, Orbán Willi, Botka Endre – Nagy Zsolt, Nikitscher Tamás, Schäfer András, Bolla Bendegúz – Szoboszlai Dominik, Sallai Roland – Varga Barnabás összeállításban kezdő magyarok csak támadtak és támadtak, miközben a bosnyákoknak egyetlen igazi helyzete sem volt az egész meccsen. A védekezésben azonban jól tették a dolgukat, és amikor mégsem, akkor a Bundesliga-újonc St. Pauli kapusa, Nikola Vasilj volt a végállomás. Összesen 20 kapura lövéssel zárt a magyar válogatott, ebből 5 el is találta a kaput, és ezeknél kivétel nélkül

bravúrra volt szüksége a bosnyák kapusnak: Varga Barnabás két fejesénél és egy lövésénél, és Nagy Zsolt veszélyes kísérleténél az első félidőben, valamint Ádám Martin fejesénél a meccs hajrájában.

Vasilj élete napját fogta ki, és még a szerencse is mellé állt Szoboszlai Dominik felsőlécre pattanó szabadrúgásánál. Egyértelműen Bosznia örülhet jobban a 0-0-s döntetlennel megszerzett egy pontnak, a magyar szurkolók viszont amiatt lehetnek boldogok, hogy milyen jól sikerült felocsúdni a szombat esti pofonból.

Varga Barnabás fejesei ezúttal nem jártak túl a bosnyák kapus eszén

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A közönség meg is hálálta ezt: a 60 ezer magyar szurkoló a 0-0 után is a Himnuszt énekelte. Az NL A divíziójába frissen feljutott Bosznia immáron nyolc mérkőzés óta és a magyar válogatott ellen is nyeretlen, ami a kedden mutatott játéka alapján nem meglepő. Ami a mérkőzést látva szintén nem az, hogy

a Rossi-legénység pedig már 11 mérkőzés óta nem talált legyőzőre Magyarországon, legutóbb még 2022 szeptemberében Olaszország tudott itt győzni.

Azóta ráadásul csupán a mostani volt az első meccs, hogy nem látott hazai gólt a szurkolótábor.