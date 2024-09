Vancsa Zalán az elmúlt idényben vezéregyénisége volt a belga másodosztályú Lommelnek, amelynek színeiben 30 meccsen 12 gólt lőtt és kiosztott emellett 5 gólpasszt is. Sajtóhírek szerint az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót is foglalkoztató al-Naszr is szívesen látta volna a magyar támadót a soraiban, ám Vancsa visszautasította a szaúdi ajánlatot.

Vancsa Zalán távozott a másodosztályú Lommeltől, de marad Belgiumban

Fotó: Belga via AFP

Most azonban hivatalosan is eldőlt, hogy a 19 éves futballista Belgiumon belül lép szintet és az élvonalbeli Genthez igazolt – számolt be róla a belga klub a honlapján. A kétszeres válogatott Vancsa egyelőre kölcsönbe került a Genthez, amelynek a szezon végén opciós joga lesz játékjogának megvásárlására. Sajtóhírek szerint 5,5 millió euróért vásárolhatja majd meg a fiatal magyar futballistát az új csapata.

A tökéletes csapathoz került a magyar válogatott Vancsa Zalán

A belga klub a honlapján emlékeztetett rá, hogy az MTK-ban nevelkedett futballista játékjogát két évvel ezelőtt hárommillió euróért vásárolta meg a Lommel, amely a Manchester City partnerklubja. A fiatal magyar játékostól első sorban a csapat támadójátékának erősödését várják.

Zalán az a fajta tehetség, akit nagyon nehéz megfizethető áron megszerezni. Szóval nagyon örülünk, hogy sikerült vele megegyezni. Pont egy olyan típusú játékos hiányzott a csapatunkból, mint ő, a 10-es pozícióba képzelem el, mivel kifinomult és technikailag nagyon erős, emellett gólerős is.

Vancsa tehetséges, de még nagyon fiatal, ezért türelmesnek kell lenniük és mindenben támogatniuk kell" – dicsérte a fiatal magyar játékost Arnar Vidarsson, a Gent sportigazgatója.

A belga klub közleményében arra is kitért, hogy az U21-es válogatott támadó nem sokat gondolkodott új csapata ajánlatán.

"Mióta Belgiumban játszom, a Gent KAA mindig különös figyelemmel követett. Nagyon boldoggá tesz, hogy most itt lehetek. Számomra ez volt a tökéletes lépés. Alig várom, hogy pályára léphessek" - nyilatkozta szerződése aláírása után Vancsa Zalán, aki meghatározó játékosa szeretne lenni a klubnak.

A Gent a Konferencia-liga főtábláján is érdekelt, ahol többek között majd a Chelsea, és a Lang Ádámot foglalkoztató ciprusi Omoniával is találkozik az alapszakaszban.