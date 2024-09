Varga Barnabás előtt adódott az első magyar helyzet

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A 30. percben 22 méterről, kissé balról lőhetett szabadrúgást Szoboszlai Dominik, ám a reményteljes várakozás végén a szurkolók azt láthatták, hogy fölé száll a labda. Három perccel később Sallai Roland keresztlabdája után éles szögből Varga Barnabás veszélyeztetett, de a Bundesliga-újonc St. Pauli bosnyák kapusa védeni tudta a ferencvárosi csatár lövését. Újabb öt perc elteltével

megint Vasilj mutatott be bravúrt, ezúttal Nagy Zsolt 20 méterről leadott kísérleténél.

A nagy magyar nyomás így nem érett góllá a szünetig, a 9:2-es kapura lövési arány és a 61:39-es labdabirtoklási arány ellenére 0-0 volt az állás.

Bolla Bendegúz vezérletével a legtöbb magyar támadás a jobb oldalról indult

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A második félidő eseményei

A bosnyákok egyet cseréltek a szünetben, a magyar válogatott változtatás nélkül folytatta a mérkőzést a második játékrészben. Ha nem is az első félidő végén látott fölényben kezdték a félidőt Szoboszlai Dominikék, de mindenképpen domináltak a fordulás után is. A társak leginkább Vargát keresték a labdával, ám a magyar center nem jutott hozzá a középre adásoknál. Boszniának szinte momentuma nem volt, a labdát is alig tudták megtartani a vendégek, de kaput eltaláló lövést magyar oldalon sem láthatott a közönség. Ez a 71. percben is maradt így, igaz, ekkor

Szoboszlai megpattanó szabadrúgása után a felsőlécen csattant a labda.

Schäfer András is kivette a részét a magyar támadásokból

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A 75. percben Bollát Csoboth Kevin váltotta, ez volt az első csere a magyar válogatottnál. Öt perccel később ijesztő jelenetsornak lehettek szemtanúi a szurkolók, egy szöglet után ugyanis Botka Endre és Orbán Willi úgy összefejelt, hogy előbbihez a mentősök is a pályára siettek, de végül a Fradi védője a saját lábán hagyta el a játékteret. Mellette Nagy Zsolt és Varga Barnabás fejezte be a meccset, Balogh Botond, Kerkez Milos és Ádám Martin érkeztek a helyeikre a 83. percben.