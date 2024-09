A floorball sportágban a magyar válogatottban is megfordult édesapa, Dennis révén magyar származású támadó középpályás, Sebastian Nanasi Svédországban született, és ott is nőtt fel. A 22 éves focista a Malmö játékosaként 2021-ben és tavaly is bajnok lett, kétszeres Svéd Kupa-győztes és a Bajnokok Ligája csoportkörében is játszott. Nanasi a svéd utánpótlás egyik legnagyobb ígérete volt, majd tavaly januárban és idén márciusban összesen háromszor szerepelt a felnőtt válogatottban is, ám mivel azok felkészülési meccsek voltak, elvileg nem lett volna akadálya, hogy magyar színekben folytassa a nyár óta a francia élvonalban szereplő Strasbourg játékosa.

Eldőlt, hogy Sebastian Nanasi svéd, és nem magyar válogatott lesz

Fotó: AFP

A Liverpoolba vágyó fiatal focista korábban elmondta, hogy ha Magyarországról hívnák, akkor bizony átgondolná a dolgokat, de egyelőre a svéd együttesre koncentrál. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is nyilatkozott Nanasiról.

„Ami Nanasit illeti, oda kell figyelnünk. A múltban volt pár játékos, akinek volt opciója arra, hogy a magyar válogatottat válassza, amit ezek a labdarúgók a saját maguk reklámozására fordítottak. Méghozzá azért, hogy meghívót kapjanak attól az országtól, amelyben futballoznak. De velünk nem lehet viccelődni. A magyar válogatottal nem lehet viccelődni" – mondta Marco Rossi tavaly.

Sebastian Nanasi nem lesz magyar válogatott, a svédeket választotta

Vasárnap este aztán eldőlt Sebastian Nanasi sorsa, a játékos ugyanis

csereként pályára lépett a svéd válogatott Észtország ellen megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésén, és mivel ez már tétmeccsnek számít, ezért ezután a magyar válogatott már nem számíthat rá.

A Strasbourg nyáron 11 millió eurót fizetett érte, ezzel Nanasi minden idők ötödik legdrágább magyar futballistája lehetett volna, ennél többet csak Szoboszlai Dominikért, Dzsudzsák Balázsért, Kerkez Milosért és Szalai Attiláért fizettek valaha – vette észre a Magyar Nemzet.

A svéd válogatottban Nanasi mellett még két magyar származású focista, Viktor Gyökeres és Anton Salétros szerepel.

