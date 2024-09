Vas Gábor alig múlt 21 éves, de kirobbantatatlan a Paks kezdőjéből

Fotó: paksifc.hu

Bemutatkozás a nemzetközi futballban, meghívó Marco Rossitól

A kupagyőzelem után a Paks bebiztosította a bajnoki ezüstérmét is, így nyáron 13 év után újra kijutott a nemzetközi kupaporondra. A korai Európa-liga-búcsú után a Konferencia-ligában egészen a rájátszásig jutott Bognár György együttese, ám ott a cseh Mlada Boleslav megállította a paksiakat.

A nemzetközi kupákban bemutatkozó Vas összesen egy Európa-liga- és öt Konferencia-liga-mérkőzésen szerepelt.

"A románok elleni idegenbeli meccsen sajnos kaptunk egy négyest, így már a visszavágó előtt tudtuk, hogy gyakorlatilag eldőlt a párharc. Ennek ellenére úgy mentünk ki a pályára, hogy szeretnénk minél jobb eredményt elérni, hogy visszakapjuk az önbizalmunkat. A meccs vége felé álltam be, majd a folytatásban szerencsére a kezdőben is kaptam szerepet, és úgy érzem voltak jó meccseim is a nemzetközi kupában. Valószínűleg ez is kellett ahhoz, hogy aztán behívót kapjak a válogatottba" – mondta a paksi védő, aki fiatal kora ellenére már 56 mérkőzésen pályára lépett a magyar élvonalban.

A Pakssal már ért el komoly sikereket a Puskás Arénában, most a magyar válogatott tagjaként készül maradandót alkotni

Fotó: Instagram/Vas Gábor

A Kl-kiesés után Bognár György úgy fogalmazott, hogy szerinte nem tart még ott a csapata, hogy rendszeresen harcban legyen valamelyik európai kupasorozat főtáblájáért, ám Vas bizakodó, hogy jövőre ismét sikerül kilépnie a Paksnak az európai színtérre.

"Nehéz, így hogy gyakorlatilag egy félidőre voltunk attól, hogy bejussunk a csoportkörbe, de talán a kupadöntőhöz lehetne hasonlítani, hiszen két éve még a Fradi ellen elég simának bizonyult, szóval ha újra eljutnánk idáig a nemzetközi kupában, talán már rutinosabban vághatnánk neki. Persze, ez nem egyszerű, hiszen idén a sorsolásunk is kedvező volt. Utolsó körben kaphattuk volna a Chelsea-t is és akkor a második meccs előtt nem biztos, hogy arról kellett volna beszélni, hogy hogyan juthatunk még tovább. Szóval a főtáblára jutáshoz szerencse is kell, de a csapat egyben van, mi biztosan mindent meg fogunk tenni, hogy a jövőre újra kijuthassunk a nemzetközi porondra" – mondta az első felnőtt válogatottságára készülő magyar futballista.