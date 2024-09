Hétfőn kezdődik a Premier League meghallgatása a Man. City elleni 115 vádpontról, amelyek a pénzügyi szabályok állítólagos megsértése miatt merültek fel. A City az iratok szerint megszegte a kiadási szabályokat azzal, hogy kilenc éven keresztül (2009-2018) nem szolgáltatott pontos információkat, valamint az UEFA pénzügyi fair play szabályait is felrúgta.

Ez alatt a kilenc év alatt a Man. City - amely tagadta az összes ellene felhozott vádat - háromszor nyerte meg a Premier League-et. De pontosan mivel is vádolják a Manchester Cityt?

A Premier League szerint a Manchester City kilenc szezonon keresztül megszegte a szabályokat azzal, hogy állítólag nem szolgáltatott pontos pénzügyi információkat. A City ellen felhozott vádak között szerepel, hogy nem tették közzé teljes körűen az egyik menedzserüknek négy év alatt kifizetett pénzügyi javadalmazásokat. A feltételezés szerint titkos szerződés volt, így az egyik menedzser sokkal többet kapott, mint amennyit hivatalosan közöltek.

A Premier League azt is állítja, hogy a City öt éven keresztül nem tartotta be az UEFA pénzügyi fair play szabályait, valamint azt is, hogy a City nem működött együtt teljes mértékben a Premier League vizsgálatával. A Premier League szabályai szerint a büntetés pontlevonás vagy akár a Premier League-ből való kizárás is lehet - bár ez extrém büntetés lenne.

Fotó: Adrian DENNIS / AFP

A független bizottság hivatalos meghallgatása várhatóan két hónapig is eltarthat, és mind a Premier League, mind a City hosszas jogi képviseletet nyújt be, ismertetve az ügyüket. A független bizottság ezután elvonul, és az összes bizonyítékot megvizsgálja, mielőtt döntést hozna. Ez a folyamat várhatóan több hónapot vesz igénybe a vádak és az áttekintendő információk mennyisége miatt. Ezért

a bizottság döntését csak márciusban - vagy később - hozza nyilvánosságra.

Még akkor is, ha a bizottság úgy dönt, a City bűnös az ellene felhozott vádak egy részében vagy mindegyikében, a klub valószínűleg fellebbezne a döntés ellen, ami tovább késleltetné a szankciók vagy pontlevonások kiszabását.